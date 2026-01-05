Stranger Things 5, i fratelli Duffer rispondono alla domanda che si stanno ponendo tutti

Dopo dieci anni dalla messa in onda del primo episodio, la saga di Stranger Things è finalmente giunta a conclusione. Il 2026 di Netflix e di molti appassionati è iniziato con la puntata finale della quinta stagione dello show che va a concludere la storia di Undici, Mike, Dustin, Lucas, Max e Will.

La stagione è stata ricca di azione e sentimenti, permettendo ai fratelli Duffer di concludere questo percorso con lo scontro finale tra il gruppo di ragazzi e il duo composto da Vecna e il Mindflayer. Proprio questo scontro ha acceso una domanda nella mente degli spettatori che finalmente trova risposta direttamente dai creatori della serie.

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La battaglia finale vede i nostri eroi entrare nell’Abisso per distruggere Vecna e inizia uno scontro titanico contro la materializzazione del Mindflayer. Tuttavia, in questa battaglia stride particolarmente l’assenza delle creature di cui i due si sono serviti per cinque stagioni. Infatti, allo scontro non partecipano i demogorgoni, i democani o i pipistrelli che si sono visti in precedenza.

Il finale di Stranger Things 5 ha diviso la community per una scelta che possiamo analizzare grazie alle parole dei fratelli Duffer

In una recente intervista rilasciata a TheWrap, Matt e Ross Duffer hanno voluto spiegare le motivazioni dietro questa scelta. I creatori della serie hanno specificato che Vecna è stato colto di sorpresa. Non aspettandosi un attacco diretto nell’Abisso non era preparato a ciò che stava per accadere. Inoltre, considerando che stava combattendo con il Mindflayer, Vecna non riteneva necessario nessun altro tipo di aiuto tattico.

I fratelli hanno poi affermato che i Demogorgoni presenti nell’Abisso non sono tanti e molti di questi sono stati uccisi da Will quando ha risvegliato i propri poteri. Per questo motivo, gli sceneggiatori hanno preferito non utilizzarli nello scontro finale ritenendo che il loro contributo alla causa era stato già mostrato negli episodi precedenti.

Di seguito riportiamo le parole usate da Matt Duffer nell’intervista: “Principalmente è solo che Vecna non si aspettava questo attacco a sorpresa nel suo territorio. Non avrebbe potuto immaginarlo nemmeno lontanamente. Da qualche parte loro ci sono. Ovviamente abbiamo discusso l’idea di inserire una battaglia contro i demo oltre a quella contro il Mindflayer, ma ci è sembrato più giusto chiederci: perché dovrebbe aver bisogno dei demo quando il Mind Flayer è questa cosa gigantesca che può attaccarli? Non ha bisogno del suo piccolo esercito di formiche, se ne occuperà lui stesso“.

Grazie a questa scelta è stato possibile mantenere l’attenzione tutta su Vecna e sul Mindflayer per uno scontro di proporzioni epiche.