Stellantis: auto elettriche più sicure con un nuovo brevetto

Il settore delle auto elettriche potrebbe vivere una nuova innovazione riguardo la sicurezza. A tal proposito Stellantis punta sulle batterie elettriche con il brevetto di una nuova tecnologia brevettata. Il gruppo ha recentemente ottenuto il riconoscimento di un brevetto depositato il 28 maggio 2024. E poi approvato il 4 dicembre 2025. Quest’ultimo propone un approccio innovativo per prevenire le fughe termiche, uno dei rischi più temuti nei veicoli elettrici. Il pacco batteria descritto nel brevetto appare simile a un modulo tradizionale, ma al suo interno nasconde una serie di soluzioni progettate per aumentare la sicurezza. Il centro dell’innovazione è una schiuma ignifuga, contenuta in una piccola sacca posizionata vicino alle celle. Tale materiale, in caso di surriscaldamento, può essere rilasciato attraverso una rete di canali interni, inondando rapidamente le aree colpite e rallentando la propagazione della fuga termica.

Brevetto presentato da Stellantis contro le fughe termiche nelle batterie

Il sistema funziona in modo proattivo. Sensori di temperatura distribuiti lungo il pacco batteria rilevano anomalie e attivano un meccanismo che perfora la sacca contenente la schiuma. Una serie di lame interviene sui dissipatori e sulle linee di raffreddamento, distribuendo una seconda schiuma refrigerante nei punti più critici. Tale combinazione permette di isolare le celle interessate e di abbassare rapidamente la temperatura. Riducendo così il rischio di incendio.

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Gli ingegneri di Stellantis descrivono un approccio che integra la sicurezza direttamente nel pacco batteria, senza richiedere interventi esterni o manuali. Resta da capire se tale soluzione verrà effettivamente implementata nelle prossime auto elettriche del gruppo. Come avviene spesso con i brevetti, l’idea può rimanere a lungo sulla carta senza tradursi in un’applicazione concreta. La complessità del sistema e i costi di produzione saranno elementi determinanti nella decisione finale di Stellantis. In ogni caso, tale scenario sottolinea come la ricerca sulle batterie elettriche non si limita all’aumento dell’autonomia o delle prestazioni, ma include strategie per garantire affidabilità e protezione.