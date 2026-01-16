Steam Machine: il prezzo elevato è ufficiale?

Steam Machine è tornata sotto i riflettori per una fuga di informazioni. Nel dettaglio, nelle ultime ore si sono moltiplicati i leak legati al suo possibile prezzo di vendita. Un tema su cui Valve continua a mantenere un profilo molto basso, limitandosi a suggerire che non si tratterà di un dispositivo economico. Un messaggio che, alla luce di quanto emerso, sembra trovare più di una conferma. Le informazioni più interessanti arrivano dalla Repubblica Ceca, dove alcuni grandi rivenditori di elettronica hanno iniziato a inserire Steam Machine nei propri listini online. Ciò proponendola nelle versioni da 512 GB e 2 TB. A prima vista mancava un elemento fondamentale, ovvero il prezzo, ma scavando un po’ la situazione è cambiata. Analizzando il codice sorgente delle pagine dedicate al prodotto, sono emersi valori già assegnati internamente dai rivenditori, poi condivisi e verificati dalla community tra Reddit e X. Non si tratta quindi di numeri a caso, ma di dati che sembrano già pronti per essere resi pubblici.

Stem Machine: ecco le indiscrezioni riguardo il costo del dispositivo

Il primo campanello d’allarme arriva con la versione da 512 GB. Smarty.cz, uno degli store coinvolti, avrebbe fissato il prezzo a 23.990 corone ceche, che al cambio attuale si traducono in circa 988 euro tasse incluse. Una cifra importante, soprattutto se si pensa al posizionamento che Valve ha sempre cercato di dare ai suoi dispositivi, a partire da Steam Deck. Le varianti con più spazio di archiviazione non migliorano la situazione: il modello da 2 TB salirebbe oltre i 1.100 euro, con altri rivenditori che si spingerebbero addirittura più in alto.

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A questo punto è naturale chiedersi se tali prezzi possano davvero riflettere il listino ufficiale. La risposta, probabilmente, è “non del tutto”. I rivenditori terzi, specialmente in alcuni mercati, applicano spesso rincari significativi rispetto ai prezzi di Valve. Il problema è che, anche tenendo conto di tali fattori e ridimensionando le cifre, Steam Machine resterebbe comunque una proposta molto costosa. Si parlerebbe di circa 800 euro per la versione base e ben oltre i 900 per quella più grande. Con prezzi simili diventa difficile capire a chi si rivolga davvero il nuovo. Ovviamente l’ultima parola spetta a Valve, e fino all’annuncio ufficiale tutto resta nel campo delle ipotesi.