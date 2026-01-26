Steam e la privacy dell’“invisibile”: quando lo stato offline non è davvero tale

La modalità invisibile di Steam è da sempre considerata una sorta di rifugio digitale: giochi in pace, nessuno ti vede online, nessuno ti disturba. O almeno, questa è la percezione diffusa tra gli utenti. Nelle ultime ore, però, è emerso un dettaglio tecnico che rimette in discussione questa convinzione.

Un ricercatore indipendente, che si firma Xmrcat, ha mostrato come lo stato “offline” su Steam sia più una costruzione dell’interfaccia che una reale disconnessione dal sistema. Analizzando specifici flussi di dati scambiati tra i client, è infatti possibile dedurre quando un utente cambia stato, accede o esce dalla piattaforma, anche se risulta invisibile agli occhi degli altri.

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Un’illusione condivisa tra i client

Il punto centrale non è un bug classico né una fuga di dati nel senso tradizionale del termine. Il meccanismo è più sottile. Quando un utente imposta lo stato invisibile, il client di Steam continua a comunicare con l’infrastruttura, ma dichiara agli altri di essere offline. Gli altri client accettano questa informazione e si comportano di conseguenza, mostrando l’utente come non connesso. Dal punto di vista tecnico, però, alcuni pacchetti di rete rivelano variazioni temporali coerenti con login, logout e cambi di stato. Chi ha le competenze per osservare questi segnali può ricostruire con una certa precisione le abitudini di accesso di un profilo, anche senza vederlo “online” nel senso classico.

La risposta di Valve e il nodo della fiducia

La segnalazione è arrivata anche a Valve, che ha scelto di chiudere il report classificandolo come puramente informativo. La posizione dell’azienda è chiara: questi dati vengono condivisi solo all’interno della rete di amici dell’utente, e quindi presuppongono un rapporto di fiducia preesistente. Ed è proprio qui che nasce la discussione. Nella teoria, l’argomento regge. Nella pratica, molti utenti Steam hanno liste amici che includono persone mai conosciute di persona: compagni occasionali di gioco, contatti per scambi digitali, membri di community o semplici conoscenze online. In questo contesto, l’idea di “ambiente fidato” diventa molto più sfumata.

Privacy percepita contro realtà tecnica

Il caso non suggerisce che Steam stia spiando attivamente i suoi utenti, né che esista una falla grave pronta a essere sfruttata su larga scala. Piuttosto, mette in luce una distanza tra ciò che l’interfaccia promette e ciò che il sistema fa realmente. Invisibile, in questo caso, significa “non visibile a colpo d’occhio”, non “irrintracciabile”. È una distinzione che raramente viene comunicata in modo esplicito, ma che diventa sempre più rilevante in un’epoca in cui lo stato online può rivelare abitudini, orari, disponibilità e comportamenti personali.