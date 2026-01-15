Steam continua a riscrivere i propri record e a confermarsi come la piattaforma centrale del gaming su PC. Nella giornata dell’11 gennaio 2026, il servizio di distribuzione digitale di Valve ha superato per la prima volta la soglia dei 42 milioni di utenti connessi contemporaneamente, segnando un nuovo massimo storico. Un traguardo che non arriva per caso, ma che rappresenta l’ennesima tappa di una crescita costante e strutturale che dura ormai da diversi anni. Il dato fotografa una realtà ormai chiara: Steam non è più soltanto uno store digitale, ma un vero e proprio ecosistema capace di catalizzare pubblico, sviluppatori e ricavi su scala globale.

Un nuovo massimo storico per Steam

Il nuovo record migliora il precedente picco registrato nell’ottobre 2025, quando la piattaforma aveva raggiunto circa 41,6 milioni di utenti simultanei. In pochi mesi, Steam è riuscita quindi ad aggiungere centinaia di migliaia di connessioni contemporanee, consolidando un trend che appare tutt’altro che vicino alla saturazione.

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Guardando all’evoluzione degli ultimi anni, la crescita è impressionante. Nel marzo 2025 Steam aveva toccato quota 40 milioni, mentre a inizio 2024 il valore oscillava intorno ai 33–34 milioni. Se si allarga ulteriormente l’orizzonte temporale, il salto è ancora più evidente: nel 2020, anno della pandemia, il record si attestava poco sopra i 20 milioni, mentre nel 2017 era inferiore ai 18 milioni.

La svolta del 2020 e la crescita post-pandemia

Il 2020 ha rappresentato un punto di rottura. Durante il periodo dei lockdown globali, Steam ha registrato un incremento senza precedenti, con una crescita annuale superiore al 30%. Terminata l’emergenza sanitaria, molti si aspettavano una fase di contrazione o quantomeno di stagnazione. È accaduto l’opposto. Dal 2021 in poi, Steam ha mantenuto un ritmo di crescita annuo compreso mediamente tra il 12% e il 14%, valori nettamente superiori a quelli del periodo pre-pandemico. Questo suggerisce che una parte consistente degli utenti acquisiti in quegli anni non solo è rimasta, ma ha reso la piattaforma ancora più centrale nelle proprie abitudini di consumo.

Uno degli aspetti più rilevanti del caso Steam è che l’aumento degli utenti non si traduce in una semplice crescita “passiva”. Al contrario, i numeri indicano una correlazione diretta tra traffico e ricavi. Secondo le stime di settore, dicembre 2025 è stato il miglior mese di sempre per Steam dal punto di vista economico, con entrate superiori a 1,6 miliardi di dollari. Si tratta di un incremento di oltre il 20% rispetto allo stesso periodo del 2024, e persino superiore ai risultati registrati nel dicembre 2020, quando il gaming aveva beneficiato delle restrizioni globali.

Questo dato è particolarmente significativo se confrontato con altri store digitali. Alcune piattaforme concorrenti hanno sì ampliato la propria base utenti negli ultimi anni, ma senza riuscire a convertire tale crescita in un aumento proporzionale delle vendite. Steam, invece, continua a dimostrare una capacità superiore di fidelizzazione e monetizzazione.

Perché Steam continua a crescere

Le ragioni di questo successo sono molteplici. Da un lato c’è una libreria sterminata che copre ogni genere e fascia di prezzo, dagli indie ai tripla A. Dall’altro, Valve ha costruito nel tempo un’infrastruttura che va ben oltre la vendita dei giochi: community, workshop, mod, streaming, supporto a hardware dedicato e una gestione delle offerte che continua a essere estremamente efficace. A questo si aggiunge un mercato PC in forte espansione, spinto sia dall’evoluzione tecnologica sia dall’interesse crescente verso il gaming competitivo e i live service. Anche il dibattito recente su nuovi dispositivi e possibili ritorni dell’hardware a marchio Steam contribuisce a mantenere alta l’attenzione sull’ecosistema Valve.