Star Wars: Galaxy’s Edge, Disney annuncia il restyling a tema Trilogia Originale

Disneyland Resort ha annunciato grandi cambiamenti per Star Wars: Galaxy’s Edge a Disneyland. L’area tematica nota come il Black Spire Outpost di Batuu subirà importanti modifiche per avvicinarsi alle atmosfere della Trilogia Originale. Oltre a variazioni nello stile delle installazioni, ci saranno anche i protagonisti della storia ambientata durante il regno dell’Impero Galattico.

Questo significa che a partire dal 29 aprile 2026 al Black Spire Outpost sarà possibile incontrare gli Stormtrooper imperiali comandati da Darth Vader oltre agli eroi ribelli come Han Solo e Chewbacca. L’immersività sarà massima considerando che all’interno dell’area riecheggeranno le note di John Williams.

Ricordiamo che fino ad ora, l’area Star Wars: Galaxy’s Edge si collocava temporalmente durante l’era della Resistenza e del Primo Ordine. Infatti, era possibile incontrare i protagonisti delle recenti pellicole di Star Wars: Gli Ultimi Jedi e L’Ascesa di Skywalker.

Gli esperti di Disney stanno modificando Star Wars: Galaxy’s Edge per l’arrivo di Darth Vader, Luke Skywalker, la Principessa Leia, Han Solo e Chewbacca

Con il restyling previsto in questi mesi, i visitatori verranno proiettati nell’era a cavallo tra Il Ritorno dello Jedi e The Mandalorian. Come confermato da Asa Kalama, vicepresidente esecutivo per le esperienze creative e interattive di Walt Disney Imagineering: “Abbiamo sempre visto Star Wars: Galaxy’s Edge come una piattaforma per raccontare storie, un luogo che continuasse a vivere, crescere ed evolversi”.

L’arrivo di Darth Vader su Batuu sarà legato alla sua ricerca di Luke Skywalker e il potente Signore dei Sith pattuglierà l’area vicino al TIE Echelon. Per fortuna, lo Jedi Luke Skywalker potrà contare sull’aiuto dei suoi alleati, tra cui anche Leia Organa per attraversare le strade del Black Spire Outpost.

Per rendere l’esperienza dei visitatori altamente immersiva, i team di Imagineering e Disney Live Entertainment hanno collaborato con la Lucasfilm per definire il look per i personaggi. Oltre ai già citati Vader, Han, Chewbacca, Luke e Leia, all’interno dell’avamposto saranno presenti anche Rey, R2-D2, Ahsoka Tano, Din Djarin e Grogu.

Inoltre, l’attrazione Millennium Falcon: Smugglers Run potrà contare su una nuova missione dove sarà possibile unirsi a Mando e Grogu. Non sappiamo ancora se questa esperienza si ricollegherà in qualche modo alla pellicola in arrivo nelle sale proprio a maggio 2026, ma certamente farà felici gli appassionati dello show.