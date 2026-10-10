Star Wars: Galactic Racer gratis su Amazon Luna con Prime

Il tanto atteso Star Wars: Galactic Racer è arrivato in questi giorni su console e PC, ma la notizia più interessante riguarda Amazon Luna, dove il gioco può essere avviato gratuitamente. Non capita spesso che un titolo di questo peso debutti su un servizio in streaming senza costi extra proprio nello stesso momento in cui approda sulle altre piattaforme. Il lancio è avvenuto nella settimana del 9 ottobre 2026 e chi ha già un abbonamento ad Amazon Prime può mettersi subito alla guida, senza dover acquistare nulla a parte.

Il debutto contemporaneo su Luna e sulle piattaforme tradizionali rende questa uscita piuttosto particolare. Per molti giocatori significa poter provare Galactic Racer fin dal primo giorno, senza aspettare sconti o versioni successive.

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Star Wars: Galactic Racer, corse clandestine ai confini della galassia

L’idea alla base del gioco è abbastanza chiara fin dal primo sguardo e richiama lo spirito delle celebri corse degli sgusci. Galactic Racer porta i giocatori su piste sparse per tutta la galassia durante l’epoca della Nuova Repubblica, e tra i tracciati compaiono anche alcuni luoghi che i fan riconosceranno senza troppa fatica. Si respira insomma un’aria familiare, pur dentro una cornice nuova.

Amazon descrive il titolo come una reinvenzione delle corse ad alta tensione, strutturata a run e nata nell’Orlo Esterno, una zona dove la legge praticamente non arriva. In questo scenario il gioco introduce la Galactic League, un circuito di corse sotterraneo con una posta in gioco altissima. Qui si scontrano piloti rivali, tracciati pericolosi e sindacati molto potenti, tutti elementi che danno al racing un tono più crudo rispetto alla classica gara pulita.

La struttura basata sulle run suggerisce un approccio in cui ogni tentativo conta e in cui la competizione si gioca su più fronti. Non si tratta solo di tagliare il traguardo per primi ma di muoversi in un mondo dove rivalità e organizzazioni criminali hanno un ruolo centrale. È proprio questo mix tra velocità e ambientazione malavitosa a definire l’identità di Star Wars: Galactic Racer.

Gratis su Luna per chi ha Amazon Prime

Il servizio di cloud gaming di Amazon ha vissuto una trasformazione piuttosto profonda nel corso dell’ultimo anno. Oggi include una libreria di giochi a rotazione che gli abbonati possono avviare gratuitamente grazie alla propria iscrizione ad Amazon Prime, ed è proprio all’interno di questa selezione che si trova Galactic Racer.

Il gioco è arrivato su Amazon Luna lo stesso giorno della pubblicazione su console e PC. Con buona probabilità si tratta del lancio più rilevante visto sul servizio da parecchio tempo a questa parte, soprattutto considerando che sulle altre piattaforme il titolo viene venduto a EUR 54, circa 55 euro al cambio attuale. Una differenza non da poco per chi vuole provarlo senza mettere mano al portafoglio.

Per quanto riguarda l’accesso, Luna è raggiungibile anche tramite browser web, quindi non serve per forza una console dedicata. Per sfruttare davvero il servizio però è necessario un abbonamento Amazon Prime, che resta la chiave per accedere ai contenuti inclusi, a partire proprio da Star Wars: Galactic Racer.

Fonte: TecnoAndroid