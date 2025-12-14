Star Wars: Fate of the Old Republic, KOTOR rivive in questo nuovo titolo

Durante i The Game Awards 2025 sono stati svelati tantissimi titoli in arrivo nel corso dei prossimi anni. Tra questi è assolutamente da segnalare Star Wars: Fate of the Old Republic, nuovo titolo ambientato nella Galassia lontana lontana.

Gli sviluppatori di Arcanaut Studios hanno collaborato con Lucasfilm Games per realizzare Star Wars: Fate of the Old Republic. Il titolo si preannuncia un RPG d’azione incentrato sulla campagna in single-player che offrirà ai giocatori la possibilità di prendere decisioni che andranno ad influenzare direttamente la trama.

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Considerando questi aspetti di gameplay, i giocatori non possono che pensare a Star Wars: Knights of the Old Republic. Questo nuovo titolo punta a diventare un successore spirituale dell’apprezzato videogioco di ruolo a turni rilasciato nel 2003.

Star Wars: Fate of the Old Republic ripoterà i giocatori nelle atmosfere della Vecchia Repubblica con questa avventura videoludica ispirata a KOTOR

Per garantire continuità con le atmosfere e l’esperienza di gioco, il titolo ha visto la partecipazione e la guida di Casey Hudson, direttore del gioco dell’originale Star Wars: Knights of the Old Republic e della trilogia di Mass Effect. L’ambientazione sarà quella di una galassia sull’orlo di una rinascita e ogni azione intrapresa dal giocatore determinerà il cammino del proprio personaggio verso la luce o l’oscurità.

Il teaser trailer fornisce pochissime indicazioni su Star Wars: Fate of the Old Republic. Le uniche certezze al momento riguardano che lo sviluppo include le versioni console e PC. Inoltre, gli sviluppatori hanno scelto di utilizzare il motore Unreal Engine 5, quindi possiamo aspettarci una qualità visiva di altissima fattura.

Ulteriori dettagli verranno forniti nel corso dei prossimi mesi e, tra questi, certamente ci sarà la data di uscita che al momento non è stata comunicata. Non resta che attendere maggiori informazioni da parte degli sviluppatori e di Casey Hudson su un titolo atteso da tutti gli appassionati di Guerre Stellari.