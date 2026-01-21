SSD NVMe: quando la memoria digitale vale più dell’oro

Secondo un’analisi nata in ambito social, il valore degli SSD NVMe ad alta capacità, se rapportato al peso fisico, supera quello dell’oro. La suggestione nasce dal semplice confronto tra il prezzo medio di mercato e la massa estremamente ridotta di questi dispositivi. Un singolo modulo M.2 pesa circa 8 grammi, indipendentemente dal taglio di memoria, un dettaglio che rende il raffronto particolarmente efficace. Considerando che l’oro si colloca intorno ai 148 dollari al g, il totale per una quantità equivalente raggiunge circa 1.148 dollari. Diversi SSD NVMe da 8 TB superano stabilmente tale cifra, posizionandosi su valori ben più elevati.

Dati, metodo e criteri dell’analisi

L’indagine ha preso forma attraverso oltre cento rilevazioni di prezzo effettuate presso grandi rivenditori statunitensi come Newegg, Microcenter, Best Buy e Walmart. Sono stati presi in esame esclusivamente modelli consumer con interfaccia PCIe 4.0 e PCIe 5.0, limitando il campo alle capacità da 4 e 8 TB. L’esclusione dei prodotti enterprise e delle versioni dotate di dissipatore ha permesso di mantenere un confronto omogeneo. Il dato più rilevante riguarda la costanza del peso, che resta pressoché identico anche al raddoppio della capacità. In questo contesto, il prezzo medio degli SSD NVMe da 8 TB si assesta intorno ai 1.476 dollari, con punte superiori per i modelli orientati alle prestazioni più elevate.

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Il fenomeno non si limita ai tagli estremi. Anche alcuni SSD NVMe da 4 TB si avvicinano a soglie di prezzo che destano attenzione, soprattutto nella fascia premium. Al di sotto degli 800 dollari rimangono principalmente soluzioni destinate all’archiviazione, mentre chi ricerca velocità elevate deve accettare costi sensibilmente più alti. Dalle rilevazioni emerge una presenza marcata di Western Digital nelle fasce di prezzo superiori, con alternative più contenute da parte dei concorrenti. La situazione descritta suggerisce una fase delicata per il mercato dello storage, caratterizzata da dinamiche di prezzo che meritano osservazione costante. Il paragone con l’oro, pur nato come provocazione, finisce così per evidenziare una realtà concreta legata alla crescente domanda di alta capacità e alte prestazioni in spazi sempre più ridotti.