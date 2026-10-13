Squalo balena, possibile record: 54.000 km in cinque marcature

Uno squalo balena che avrebbe percorso 54.000 chilometri potrebbe aver conquistato il primato per il più lungo spostamento di uno squalo mai registrato. Un numero enorme, quasi difficile da immaginare, che arriva da un metodo di studio piuttosto insolito. Lo stesso esemplare è stato infatti marcato ben cinque volte, e proprio questa ripetizione sta regalando agli studiosi uno sguardo sorprendente sulla vita di questi giganti del mare.

Il punto non è soltanto la distanza in sé. Certo, 54.000 chilometri restano una cifra capace di attirare l’attenzione di chiunque. Ma il vero valore di questa vicenda sta nel modo in cui il dato è stato raccolto, cioè seguendo lo stesso animale più e più volte nel tempo invece di affidarsi a un’unica osservazione isolata.

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Cinque marcature sullo stesso squalo balena

Quando si parla di marcatura degli animali marini, di solito si pensa a un’operazione singola. Si applica un dispositivo, si raccolgono le informazioni per un certo periodo e poi il segnale si perde. Con questo squalo balena le cose sono andate diversamente, perché l’esemplare è stato marcato in modo ripetuto per cinque volte.

Questa scelta cambia parecchio la prospettiva. Seguire un singolo individuo così a lungo significa poter ricostruire un pezzo consistente della sua storia, tappa dopo tappa, invece di accontentarsi di un’istantanea. Ed è proprio grazie a questo lavoro paziente che è stato possibile sommare gli spostamenti fino ad arrivare a quei 54.000 chilometri che oggi vengono considerati un possibile record.

C’è qualcosa di affascinante nell’idea di ritrovare lo stesso animale più volte nell’immensità dell’oceano. Ogni nuova marcatura aggiunge un tassello e aiuta a capire non solo dove si muova lo squalo, ma anche quanto sia vasto lo spazio che questi animali riescono a coprire nel corso della loro esistenza.

Uno sguardo raro sulla vita dei giganti dell’oceano

Gli squali balena sono tra le creature più imponenti che popolano i mari, eppure molti aspetti della loro vita restano poco conosciuti. Proprio per questo un monitoraggio ripetuto sullo stesso esemplare rappresenta un’occasione preziosa. Le informazioni raccolte attraverso le cinque marcature offrono una visione davvero notevole delle abitudini di questi giganti dell’oceano.

La distanza registrata, se confermata come record, collocherebbe questo animale in cima alla classifica degli spostamenti mai documentati per uno squalo. Non si tratta quindi di una curiosità fine a sé stessa. Un viaggio di questa portata racconta molto della capacità di movimento di una specie che vive e si sposta in ambienti difficili da osservare direttamente.

Il fatto che il primato venga attribuito con una certa prudenza, parlando di un record che si ritiene sia stato stabilito, riflette la natura stessa di questo tipo di ricerca. Misurare gli spostamenti di un animale che trascorre tutta la vita in mare aperto non è mai semplice, e ogni dato va letto per quello che è. Resta il fatto che nessun altro movimento di uno squalo finora registrato sembra aver raggiunto una distanza simile.

La strategia di marcare più volte lo stesso individuo si sta dimostrando particolarmente efficace proprio per questo motivo. Permette di accumulare informazioni nel tempo e di trasformare osservazioni sparse in un percorso continuo. Nel caso di questo squalo balena, il risultato è un tragitto complessivo di 54.000 chilometri, ritenuto il più lungo spostamento di uno squalo mai documentato.

Fonte: TecnoAndroid