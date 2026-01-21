Spotify: in arrivo la sincronizzazione tra libri cartacei e audiolibri

Spotify sta sperimentando soluzioni sempre più legate alla lettura in formato audio. L’ultima indiscrezione va proprio in questa direzione e riguarda una funzione pensata per collegare in modo diretto libri cartacei e audiolibri, riducendo al minimo la distanza tra carta e ascolto.

Le prime tracce sono state individuate da Android Authority all’interno dell’app ufficiale di Spotify per Android. La funzione non è attiva e non risulta utilizzabile, ma alcune stringhe di testo e un’immagine dimostrativa permettono di capire quale sia l’obiettivo del progetto.

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Come dovrebbe funzionare Page Match su Spotify

Il nome scelto internamente è Page Match. L’idea alla base è piuttosto intuitiva: l’utente fotografa la pagina del libro cartaceo a cui è arrivato e l’app riconosce il testo. A quel punto l’audiolibro parte esattamente dall’inizio di quella pagina, evitando ricerche manuali o tentativi a memoria.

Secondo quanto emerso, la funzione potrebbe funzionare anche nel senso opposto. Partendo dall’audiolibro, Spotify potrebbe indicare dove riprendere la lettura su carta. Questo passaggio, però, è più complesso di quanto sembri, perché uno stesso titolo può esistere in edizioni diverse, con impaginazioni non sempre coincidenti. Una possibile soluzione potrebbe essere l’identificazione del volume tramite codice a barre, ma al momento si tratta solo di ipotesi.

Accesso agli audiolibri e gestione degli errori

Page Match sembrerebbe legata allo sblocco dell’audiolibro all’interno di Spotify. Se il titolo non è già disponibile nell’account, l’app chiederebbe di procedere prima all’attivazione. È previsto anche un sistema di controllo per limitare gli errori di riconoscimento: se l’OCR non individua correttamente la pagina, viene richiesto di scansionarne una vicina.

Un dettaglio che suggerisce come la funzione sia ancora in fase molto preliminare, ma già pensata per un utilizzo concreto. Ovviamente gli utenti non attendono altro per utilizzare l’applicazione sempre di più e con scopi diversi da quelli per il semplice ascolto della musica.