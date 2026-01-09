Spotify diventa social: messaggi e ascolti condivisi cambiano l’esperienza

Spotify migliora ed introduce una novità che va a conferire agli utenti una possibilità in più, andando a ridefinire completamente le modalità in cui la musica viene ascoltata e condivisa nell’applicazione. All’interno dell’area Messages ecco infatti un nuovo approccio che porta gli utenti verso un’ottica più social. Stiamo parlando di due novità che li metteranno in contatto tra loro senza dover usare alcun collegamento esterno e soprattutto senza dover passare per altre piattaforme. Questo è probabilmente uno degli aggiornamenti più importanti e sorprendenti degli ultimi tempi che Spotify ha deciso di integrare.

Listening Activity porta l’ascolto nelle chat di Spotify

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La funzione Listening Activity permette al pubblico di mostrare in tempo reale cosa stanno ascoltando i contatti. Una volta attivata dalle impostazioni, nella sezione Privacy, l’attività musicale compare nella parte alta delle conversazioni di Messages. Da quel riquadro è possibile avviare subito il brano in riproduzione, salvarlo nella propria libreria, aprire il menu delle opzioni o reagire con un’emoji.

Il funzionamento richiama logiche già note nel mondo delle chat, ma applicate al contesto musicale. L’ascolto diventa visibile e immediato, trasformando una conversazione in un punto di partenza per scoprire nuova musica in modo spontaneo.

Request to Jam rende l’ascolto davvero condiviso su Spotify

Accanto alla visione in tempo reale degli ascolti arriva anche Request to Jam, una nuova modalità per avviare le sessioni di ascolto collaborativo. Gli utenti Premium possono inviare una richiesta di Jam direttamente dalla chat tramite un’icona dedicata. Se l’invito viene accettato, chi riceve la richiesta diventa host e la sessione si sincronizza automaticamente, consentendo a entrambi di aggiungere brani alla coda condivisa.

Gli utenti Free non possono avviare una Jam, ma restano liberi di partecipare se invitati. In questo modo Spotify mantiene una distinzione chiara tra piani di abbonamento, senza escludere del tutto chi utilizza la versione gratuita.