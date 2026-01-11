Soundbar TCL: il prezzo AMAZON di oggi è da saldo

Una nuova promozione si staglia all’orizzonte e coinvolge la soundbard TCL, un prodotto pensato per incrementare e migliorare la resa audio del vostro televisore di casa, enfatizzando bassi, dettagli e nitidezza del suono. Il modello attualmente in offerta su Amazon è l’S55He, si tratta a tutti gli effetti di una soundbar a 2.1 canali, con una potenza massima di 220W.

Qualitativamente la possiamo individuare perfettamente nella fascia medio-bassa, essendo un prodotto sostanzialmente adatto a tutti, e in grado di soddisfare le esigenze di ogni consumatore. Il collegamento al televisore di casa avviene tramite la classica porta HDMI posteriore (eARC), mentre la comunicazione tra soundbar e subwoofer è completamente wireless, il che significa non avere un collegamento fisico tra le due componenti, facilitandone di molto il posizionamento ovunque vogliate.

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La tecnologia integrata al suo interno è davvero moltissima, si parla a tutti gli effetti di Dolby Atmos, ma anche di DTS Virtual:X e similari, con la possibilità di collegarsi direttamente in bluetooth 5.3, in modo da trasformare il tutto in un vero e proprio altoparlante wireless di ultima generazione. All’interno della confezione potete anche trovare il telecomando, con pile, per il controllo da remoto del prodotto.

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Soundbar TCL: la promo di Amazon è da sogno

L’utente interessato all’acquisto di una soundbar deve comunque sapere che il modello in oggetto viene a costare solamente 99 euro, contro i 129 euro previsti di listino, riuscendo così a godere di una riduzione effettiva del 23%, applicata in modo completamente automatico sulla pagina di riepilogo dell’ordine. Correte subito a questo indirizzo.

Il prodotto appartiene alla serie 2024, realizzato con una colorazione completamente nera, molto elegante e sostanzialmente adatta a tutti gli ambienti, moderni e leggermente più antiquati, così da accontentare tutti.