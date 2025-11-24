Sottotitoli intelligenti e Ricerca Live: l’update di Gemini

Con l’ultimo aggiornamento di Google per Gemini Live, l’esperienza d’uso dell’assistente diventa finalmente più completa e intuitiva, soprattutto grazie ai miglioramenti apportati ai sottotitoli. Fino a qualche mese fa, quando la funzione di “captions” era stata introdotta a giugno, era possibile vedere solo la trascrizione delle risposte dell’assistente.

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Google aggiorna Gemini Live con sottotitoli in tempo reale e nuovi controlli

Se da un lato era comodo per seguire ciò che l’intelligenza artificiale stava dicendo, dall’altro restava un pezzo mancante del puzzle: non c’era modo immediato di controllare cosa avesse effettivamente capito l’assistente di ciò che stavi dicendo tu. Ora, con un semplice tocco sull’icona in alto a destra, i sottotitoli mostrano in tempo reale anche le parole dell’utente, creando finalmente una panoramica completa della conversazione. È un dettaglio che, pur piccolo, cambia molto: si può subito capire se l’assistente ha colto il senso della domanda o se qualcosa è andato storto, senza dover interrompere la sessione per cercare il transcript completo. Rimangono i limiti di sempre – solo tre righe visibili e il riquadro dei sottotitoli fisso – ma la funzione rende già tutto più immediato e chiaro. Questa novità è già in distribuzione per gli utenti Android, segno che Google vuole rendere l’esperienza più uniforme per tutti.

Gemini Live più umano: feedback visivo e AI immediata

Ma l’aggiornamento non si limita ai sottotitoli. Anche l’accesso a Ricerca Live in AI Mode diventa più veloce e comodo. Prima era necessario aprire l’app Google e cercare l’icona dedicata sotto la barra di ricerca o all’interno della conversazione, un passaggio in più che poteva spezzare il flusso. Ora, con la possibilità di aggiungere il pulsante “Live” direttamente nel widget della ricerca sulla schermata Home, si riducono i passaggi e si ottiene un accesso immediato alle funzioni AI. Questo segue l’introduzione dei controlli flottanti, pensati proprio per mantenere le capacità dell’assistente sempre a portata di mano, senza costringere l’utente a navigare tra menu e impostazioni.

Infine, tra le novità più curiose spunta un piccolo esperimento visivo: Google sta testando un’icona “Nano Banana” nella parte alta del feed Discover, che prende il posto del collegamento rapido a Lens. Al momento è solo un test limitato, ma suggerisce l’intenzione di rendere più giocoso e immediato l’accesso ad alcune funzionalità AI, mostrando che anche in un contesto molto pratico l’azienda è pronta a sperimentare dettagli insoliti per migliorare l’esperienza quotidiana. In poche parole, l’aggiornamento di Gemini Live non cambia il mondo, ma rende le interazioni con l’assistente più trasparenti, rapide e piacevoli, piccoli passi che fanno sentire l’AI meno astratta e più “vicina”.