Sony e TCL insieme per rilanciare il segmento TV e audio di alta gamma

Sony Corporation e TCL Electronics Holdings Limited hanno annunciato l’avvio di una partnership strategica che potrebbe cambiare il settore dell’intrattenimento domestico. Infatti, le due aziende hanno sottoscritto un memorandum di intesa volto alla creazione di una joint venture basata sulla divisione TV di Sony.

La joint venture si occuperà di gestire l’intrattenimento domestico di Sony e vedrà TCL detentrice del 51% e Sony del 49% delle azioni. Le operazioni saranno svolte a livello globale e includeranno l’intero processo produttivo di televisori e apparecchiature audio domestiche.

Questo significa che la nuova entità si occuperò dello sviluppo e design del prodotto oltre che della produzione, vendita, logistica e assistenza clienti. Per definire gli ultimi dettagli dell’accordo c’è tempo fino a marzo 2026 e l’avvio ufficiale è previsto per aprile 2027.

Scopri la partnership tra Sony e TCL. La joint venture rivoluzionerà il settore dell’intrattenimento domestico

Tale accordo consentirà a TCL di avere accesso alla tecnologia audiovisiva di alta qualità di Sony e poter godere del posizionamento del marchio nipponico, oltre che dell’expertise operativa, inclusa la gestione della supply chain. D’altro canto, Sony potrà contare sulle tecnologie dedicate ai display di TLC oltre all’efficienza dei costi del brand e alla supply chain verticale.

Puntando sulla riconoscibilità di Sony e sull’elevata considerazione del mercato verso il brand “BRAVIA”, la joint venture punta a creare valore e attrarre una nuova clientela alla ricerca di televisori e apparecchiature audio domestiche di alto livello. Possiamo aspettarci il lancio di nuovi modelli pensati per soddisfare le esigenze di un mercato in forte crescita ed evoluzione.

Come confermato da Kimio Maki, Direttore Rappresentante, Presidente e CEO di Sony Corporation: “Siamo lieti di aver raggiunto questo accordo con TCL per una partnership strategica. Combinando l’expertise di entrambe le aziende, intendiamo creare nuovo valore per i clienti nel settore dell’intrattenimento domestico, offrendo esperienze audio e video ancora più coinvolgenti a clienti di tutto il mondo”.

Anche DU Juan, Presidente di TCL Electronics Holdings Limited ha esposto il proprio punto di vista sull’operazione: “Crediamo che questa partnership strategica con Sony rappresenti un’opportunità unica per combinare i punti di forza di Sony e TCL, creando una piattaforma potente per una crescita sostenibile. Grazie alla complementarietà strategica, alla condivisione di tecnologia e know-how, e all’integrazione operativa, ci aspettiamo di elevare il valore del nostro marchio, raggiungere una maggiore scala e ottimizzare la supply chain per offrire prodotti e servizi superiori ai nostri clienti”.