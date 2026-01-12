Snapdragon 8 Elite Gen 6: Qualcomm osserva i 2nm di Samsung

Come ben sapete un colosso assoluto per quanto riguarda lo sviluppo di system on chip attualmente è Qualcomm, l’azienda infatti gode di un mercato davvero di altissimo livello e si basa sulle fonderie di TSMC per ottenere le moli di prodotti stampati sul silicio di cui ha bisogno, tale elemento però molto presto potrebbe subire un piccolo cambiamento dal momento che l’azienda potrebbe essere in procinto di spostare la produzione di alcuni dei suoi processori di prima fascia verso Samsung Foundry.

Dopo un periodo decisamente buio per quanto riguarda le fonderie di Samsung ora gli ultimi sviluppi riguardanti il processo produttivo a 2 nm sembrano aver cambiato nuovamente gli equilibri globali dopo che colossi come Apple, Google e la stessa Qualcomm avevano deciso di optare verso la rivale TSMC.

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Conferma direttamente dal CEO

A confermare questa modifica negli equilibri di mercato ci ha pensato lo stesso CEO della società cristiano Amon, l’uomo infatti ha confermato in via ufficiale che le due aziende sono attualmente in trattativa e che l’azienda ha iniziato a comunicare per prima proprio con Samsung, l’idea è quella di una produzione a contratto che sfrutti proprio il nuovo processo a 2 nm.

Nel dettaglio l’azienda statunitense sarebbe interessata al particolare processo produttivo di seconda generazione a 2 nm di Samsung che viene denominato come SF2P, trattandosi di un processo produttivo che verrà ultimato solo prossimamente, è lecito pensare che quest’ultimo potrebbe essere sfruttato per la prossima generazione di system on chip dalla quale arriveranno gli Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Ovviamente tutto questo contesto suggerisce un ulteriore dettaglio assolutamente importante, Samsung deve aver lavorato duramente per quanto riguarda le proprie fonderie dal momento che Qualcomm si rivolge solo ad aziende in grado di fornire livelli soddisfacenti per quanto riguarda efficienza energetica e maturità tecnologica nei propri impianti, ovviamente il nuovo Exynos 2600 farà da controprova essenziale per dimostrare questo passo in avanti.