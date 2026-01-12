Smart TV TCL da 75″ a meno di 600 euro: l’offertissima di Amazon

Amazon da sempre sa come rendere felici e orgogliosi i propri utenti, anche in questi freddi giorni invernali è stata lanciata una promozione a dir poco interessante, che prevede la possibilità di acquistare la smart TV TCL a meno di 600 euro. Un modello non adatto a tutti, soprattutto per le dimensioni, ma che sicuramente innalza notevolmente il livello qualitativo in termini di resa nei dettagli (e non solo).

La variante che oggi può essere vostra a prezzo scontato è la 75T8C, si tratta, come vi abbiamo anticipato, di un modello da 75 pollici di diagonale, che si appoggia a tecnologia QLED per raggiungere una risoluzione massima in 4K HDR. Al suo interno si può davvero trovare il meglio del meglio, come supporto a Dolby Visio e Atmos, passando per Motion Clarity Pro, Freesync, audio Onkyo a 2 canali e la piena compatibilità con Google Assistant. Il refresh rate, fino a 144Hz, la trasforma anche in un elemento da utilizzare liberamente per il gaming di ultima generazione, risultando decisamente più versatile del previsto.

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All’interno è invece stato installato il sistema operativo Google TV, fiore all’occhiello degli OS per smart TV, ritenuto da molti come il migliore in circolazione, proprio per le funzioni su cui è possibile fare affidamento, ma anche per la sua semplicità di utilizzo.

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Smart TV TCL: meno di 600 euro per questo televisore

Amazon punta in grande con la promozione applicata direttamente sulla smart TV TCL, difatti la spesa finale per il suo acquisto è di soli 599,90 euro, riuscendo in questo modo a godere di un risparmio davvero più unico che raro, almeno in confronto agli standard a cui siamo solitamente abituati. Acquistatela subito qui.

La garanzia, della durata di 24 mesi, copre come sempre i difetti di fabbrica che si potrebbero riscontrare in fase di utilizzo.