Smart TV Samsung: oltre 500 euro di sconto oggi su AMAZON

Amazon cerca di avvicinare il più possibile gli utenti al mondo delle smart TV, con il lancio, tra le varie cose, di sconti speciali che abbassano di molto il prezzo di vendita dei migliori prodotti in circolazione. In questi giorni è stata attivata una interessante promozione che coinvolge una smart TV Samsung (precisamente il modello QE65QN83FAUXZT).

Nell’eventualità in cui non la conosciate nel dettaglio, vi possiamo dire essere un televisore da 65 pollici di diagonale con tecnologia QLED e possibilità di raggiungere una risoluzione massima in 4K. Il processore è NQ4 AI Gen2, uno dei più sofisticati e capaci di raggiungere prestazioni di livello nettamente superiore, con ampio supporto a Dolby Atmos & OTS Lite, passando allo stesso tempo per un design estremamente moderno e minimale. Lo stand è centrale, elegante e piacevole alla vista, anche se va sottolineato che non alza in modo particolare il televisore dalla superficie, limitando la possibilità di posizionare oggetti di vario genere al di sotto dello stesso.

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La tecnologia Quantum Matrix Core, che ritroviamo nel televisore in oggetto, permette di ottenere contrasti super definiti e immagini nettamente più luminose; con il Motion Enhancer Pro, invece, il movimento di oggetti e testi è reso nettamente più nitido, per un’esperienza di gioco straordinaria anche grazie al Motion Xcelerator, che permette di raggiungere i 144Hz di refresh rate.

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Amazon, ecco la promozione sulla smart TV Samsung

La smart TV di Samsung ha chiaramente un prezzo abbastanza elevato, almeno di listino, poiché parte da 1399 euro. Fortunatamente Amazon ha scelto e deciso di andare incontro agli utenti, con una promozione più unica che rara, capace di ridurre la spesa finale da sostenere di addirittura 500 euro, fino ad arrivare a soli 899 euro. Collegatevi subito qui per l’ordine.