Smart TV Haier a soli 180 euro: l’offerta AMAZON è SHOCK

Una smart TV Haier può essere vostra oggi con un risparmio nettamente superiore al normale, gli utenti hanno la possibilità di abbassare di molto il livello di spesa con la promozione disponibile su Amazon, capace di nascondere un rapporto qualità/prezzo più unico che raro e prestazioni comunque più che bilanciate.

Il modello attualmente in vendita, con codice H32S80EFX, raggiunge 32 pollici di diagonale, si appoggia a tecnologia QLED e risoluzione 4K UHD, per ottenere una maggiore fluidità con la modalità gaming a 120Hz. Soluzione adatta in questo modo sia a coloro che vogliono godere semplicemente di contenuti multimediali, che per tutti coloro che invece amano giocare con console o PC. Il collegamento fisico è facilitato da una buona dotazione posteriore, dove possiamo trovare USB 2.0, ma anche ben quattro porte HDMI 2.1.

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Il dispositivo viene commercializzato con sistema operativo Google TV, sicuramente uno degli OS più completi e funzionali tra quelli attualmente in commercio, capace di integrare l’assistente vocale Google Assistant, passando anche per tecnologie di ultima generazione, come Dolby Audio, HDR 10 e simili.

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Smart TV Haier, che occasione su Amazon con quest’offerta

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Il prodotti disponibile oggi in promozione è in vendita solo ed esclusivamente nella sua colorazione nera, senza vincoli o limitazioni. Da notare che è spedito direttamente da Amazon, con consegna gratuita a domicilio e possibilità di accedervi anche senza un abbonamento Prime attivo. La garanzia legale è della durata di 24 mesi, copre tutti i difetti di fabbrica, ma non i danni che potreste causare in fase di utilizzo.