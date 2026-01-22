Skoda Peaq e il design del futuro: identità e proporzioni imponenti

Con l’arrivo della Skoda Peaq, il marchio si prepara a rafforzare la propria presenza nel settore dei SUV elettrici di grandi dimensioni, puntando su una proposta pensata per famiglie numerose e utenti orientati alla mobilità sostenibile. Le prime indiscrezioni e le foto spia mostrano un modello ispirato alla filosofia Modern Solid, il nuovo linguaggio stilistico che Skoda sta adottando su tutta la gamma. Le linee dovrebbero essere robuste e scolpite, con un frontale dominato da una firma luminosa a forma di T e da una mascherina completamente chiusa, elemento tipico dei veicoli elettrici. Il cofano è impreziosito dal lettering Skoda al posto del tradizionale logo. Anche il lato posteriore dovrebbe riprendere la stessa firma luminosa, creando continuità estetica e riconoscibilità immediata su strada.

Le proporzioni parlano di un SUV massiccio. Una soluzione pensata per offrire spazio abbondante a bordo, senza rinunciare all’aerodinamica. Per questo motivo si ipotizzano maniglie a filo della carrozzeria e cerchi con design ottimizzato, soluzioni ormai comuni nei modelli elettrici di ultima generazione.

Skoda Peaq e tecnologia elettrica: abitacolo spazioso e nuove prospettive di autonomia

All’interno, Skoda Peaq dovrebbe seguire l’impostazione tecnologica già vista sugli ultimi modelli della casa. Parliamo quindi di una strumentazione digitale evoluta e un ampio display centrale dedicato all’intrattenimento. L’obiettivo? Offrire un ambiente intuitivo e connesso, in grado di soddisfare le esigenze di chi utilizza il veicolo sia per lunghi viaggi sia per tutti i giorni. Uno degli elementi più interessanti è la configurazione a sette posti, resa possibile dalla piattaforma MEB o dalla più recente MEB+, che consente una gestione ottimale degli spazi interni. Take posizionamento rende SkodaPeaq una sorta di alternativa elettrica alla Kodiaq, più orientata al comfort e alla versatilità.

Dal punto di vista tecnico, al momento non sono stati diffusi dati ufficiali sulle motorizzazioni. Il concept Vision 7S aveva però anticipato una batteria da 89kWh e un’autonomia teorica di circa 600km. È plausibile che la versione di produzione proponga più varianti, con uno o due motori elettrici e la possibilità di trazione integrale. Questa strategia permetterebbe a Skoda di coprire diverse fasce di mercato, offrendo soluzioni più accessibili e versioni più prestazionali.

Con il debutto estivo sempre più vicino, Skoda Peaq si candida a diventare uno dei modelli chiave per la transizione elettrica del marchio, rafforzando l’offerta nel settore dei SUV familiari a zero emissioni e dimostrando la volontà di competere con i principali costruttori europei del momento.