Scuderia Ferrari HP svela la SF26, la nuova monoposto di Hamilton e Leclerc

Il Mondiale di Formula 1 per la Scuderia Ferrari HP inizia ufficialmente il 23 gennaio 2026. Il team del Cavallino Rampante ha svelato al mondo la SF26, monoposto affidata a Charles Leclerc e Lewis Hamilton per la nuova stagione.

La Scuderia di Maranello ha presentato la vettura davanti al management, al team, ai media e ai Tifosi assiepati fuori dal Circuito di Fiorano già dalle prime ore dell’alba. L’evento, inoltre, è stato trasmesso in diretta sui canali social del Cavallino Rampante per la copertura mediatica globale.

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La vettura rappresenta la settantaduesima monoposto realizzata dalla Casa di Maranello per la Formula 1, massima espressione del motorsport. La presentazione ha permesso anche di mostrare la livrea ufficiale, pensata per comunicare un senso di maggiore leggerezza e agilità e esaltare le proporzioni della nuova vettura.

Scopri la nuova monoposto della Scuderia Ferrari HP: la SF26, presentata per la stagione di Formula 1 del 2026

I tecnici di Maranello hanno voluto creare una livrea stagionale che potesse esaltare il passato e il presente della Scuderia, con lo sguardo rivolto al futuro. La vernice lucida ritorna su una monoposto di Formula 1 dopo sette stagioni di finitura opaca. Il team ha scelto una tonalità di rosso molto accesa denominata Rosso Scuderia, una soluzione ispirata alla tonalità utilizzata per la livrea celebrativa di Monza 2025. Il bianco impreziosisce l’area dell’abitacolo e dell’engine cover, creando un maggior contrasto e migliorando la riconoscibilità complessiva della vettura.

Il lancio di una nuova monoposto è sempre un momento di speranza e buoni propositi e le dichiarazioni di Fred Vasseur, Team Principal, confermano la voglia di rilancio da parte di Scuderia Ferrari HP. Il Team Principal ha dichiarato: “La SF-26 segna l’inizio di un nuovo ciclo per la Formula 1 e per Ferrari che propone, nello stesso anno, nuove regole per il telaio, per la power unit, nuovi carburanti e gomme con caratteristiche differenti. Questa vettura è il risultato di un grande lavoro di squadra e segna l’inizio di un percorso completamente nuovo, costruito su regole diverse che vede tutti i concorrenti dover fare i conti con non poche incognite“.

Vasseur ha inoltre offerto anche una anticipazione di quelle che saranno le prossime settimane di sviluppo: “Il team è allineato e più unito che mai in vista della stagione che ci attende. Dalla settimana prossima a Barcellona cominceremo il lavoro di comprensione e validazione della vettura. In questa prima fase la priorità sarà imparare quanto più possibile e iniziare a costruire basi solide sulle quali il lavoro in vista dell’inizio della stagione”.