Scoperta una galassia “fallita”: Claude-9 e la materia oscura

Di recente, un gruppo di astronomi ha scoperto quella che viene denominata cloud-9, la quale viene descritta, all’interno di un articolo pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal Letters, come galassia fallita, gli astronomi per individuarla hanno utilizzato il radiotelescopio Fast abbinando i suoi dati a quelli ottenuti tramite osservazioni mirate fatte con il telescopio spaziale Hubble, il Green Bank Telescope (GBT) e il Very Large Array (VLA).

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Di cosa si tratta

La galassia in questione viene definita come reionization-limited H i cloud (RELHIC), Nello specifico, ciò significa che abbiamo a che fare con una nube di gas priva di stelle e che si compone principalmente di materie oscura arricchita di gas idrostatico in perfetto equilibrio termico con il sottofondo cosmico ultravioletto, dunque parliamo di una galassia all’interno della quale non sono presenti nuclei gravitazionali che portano poi alla formazione di ammassi di gas che una volta raggiunto un punto critico avviano la fusione nucleare per dare origine a una stella, questa scoperta rappresenta un passo in avanti molto importante per gli attuali modelli cosmologici poiché permette in un certo senso di rilevare la materia oscura oltre i suoi effetti gravitazionali.

La recente scoperta ora potrebbe infrangere questo tabù dal momento che permetterebbe di osservare per la prima volta il GB IT e il VLA sono riusciti a misurare una nube fredda di idrogeno neutrale con un diametro addirittura di 4900 a.l. e una massa pari a 1 milione quella del Sole, il tutto poi ha ricevuto conferma grazie alle osservazioni di Hubble che ha eliminato il dubbio che si trattasse di una galassia fioca e non di una nube di gas.

Secondo ricercatori questa nube di gas, oltre appunto all’idrogeno, dovrebbe contenere una massa di materie oscura davvero importante, stimata intorno a 5 miliardi di masse solari, ovviamente questa scoperta può essere molto utile per migliorare incredibilmente la nostra comprensione dei processi di formazione delle galassie e del ruolo che a loro interno gioca la materia oscura, ovviamente sarà necessario rilevare altri esempi di queste galassie definite come fallite per poter ottenere informazioni in più.