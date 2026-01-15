SanDisk dice addio a SSD WD Blue e Black, arriva Optimus

In occasione del CES di Las Vegas 2026, SanDisk ha lanciato un annuncio decisamente strategico e forse anche storico per quanto riguarda i propri prodotti e nello specifico le SSD dedicate agli utenti, nello specifico i brand WD Black e WD Blue molto presto ci diranno a Dio e saranno gradualmente sostituiti da una nuova unica grande famiglia battezzata Optimus.

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Una nuova macro famiglia

Nello specifico, i due grandi marchi citati sopra confluiranno in un’unica grande famiglia che però sarà distinto in tre fasce principali, Optimus, Optimus GX e infine Optimus GX Pro, le quali ovviamente saranno differenziate in termini di prestazioni offerte all’utente, per quanto riguarda i prodotti attualmente presenti questi ultimi saranno riconvertiti con la nuova nomenclatura in base alle prestazioni di conseguenza, ad esempio WD Blue SN5100 diventerà SanDisk Optimus 5100 e WD Black SN8100 e SN850X saranno denominati come SanDisk Optimus GX Pro 8100 e GX Pro 850X.

Di conseguenza nel breve periodo il cambiamento non sarà poi così importante dal momento che un nome verrà semplicemente sostituito da un altro ma la sigla sarà bene o male la stessa, di conseguenza stessi nomi e stesse prestazioni, nel lungo periodo invece la cosa cambierà poiché le future linee di SSD potranno essere posizionate in modo molto più chiaro ed univoco, senza lasciare spazio a incertezze in merito all’utilizzo di una linea piuttosto che un’altra.

Si tratta di un cambiamento assolutamente pronosticabile dal momento che già all’inizio dell’anno avevamo assistito a un qualcosa del genere quando Western Digital aveva deciso di abbandonare completamente il mercato delle memorie NAND per dedicarsi ai dischi meccanici, cambiamento importante che sicuramente avrebbe dovuto poi ridisegnare anche la questione delle SSD, così è stato dal momento che adesso i marchi WD saranno interamente sostituiti da questa nuova nomenclatura che verrà utilizzata fin da subito all’interno del mercato.