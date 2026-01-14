Samsung TV 65″ 4K con -23%: incredibile offerta a tempo su Amazon

Avete sempre desiderato avere una nuova TV con caratteristiche eccellenti? E’ giunto il momento di cambiare il vostro vecchio modello e di cambiarlo con uno che oggi rappresenta una delle migliori soluzioni presenti sul mercato. Parliamo del Samsung TV da 65″ che vanta di un audio surround 3D sincronizzato con azione per regalare agli utenti un’esperienza sonora completamente immersiva.

Oltre alle caratteristiche appena citate, non manca il cosiddetto Q-Symphony che offre una perfetta armonia tra la soundbar, che può essere inclusa acquistandola separatamente, e gli altoparlanti del televisore. Questi ultimi, gli Adaptive Sound, garantiscono un suono calibrato in base ai contenuti.

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Samsung TV da 65″ oggi in offerta imperdibile

Quale momento migliore se non questo per procedere con l’acquisto di un nuovo Smart TV? E’ l’occasione giusta per portare a casa il Samsung TV UE65DU7190UXZT LED 4K dato che Amazon ha deciso di scontare il prezzo di listino. Nello specifico, parliamo di uno sconto del 23% che fa crollare il prezzo iniziale e ottimizzare il rapporto qualità/prezzo iniziale.

Ancora una volta, dunque, il colosso dell’e-commerce punta ad andare incontro alle esigenze degli utenti proponendo prodotti a prezzi ottimali. Nel caso di questo Smart TV a marchio Samsung, non possiamo non ribadire che dispone di un processore Crystal 4K con risoluzione 4K che offre sfumature di colore vivide e realistiche. Inoltre, la tecnologia PurColor garantisce una resa cromatica precisa con una vasta gamma di colori.

Non passa inosservato il design elegante e raffinato senza confini di questo televisore che si adatta a qualunque tipologia di arredamento. Anche ai più eleganti. Con lo sconto Amazon del 23% oggi il Samsung TV 65″ 4K costa solamente 499 euro anziché 649,90 euro. Perché attendere ancora altro tempo? Approfittatene subito.