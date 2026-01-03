Samsung trasforma il tuo smartphone in un neurologo personale

Avete presente quella sensazione di leggera ansia quando dimenticate dove avete parcheggiato l’auto o non vi viene in mente il nome di un vecchio compagno di scuola? Di solito ci ridiamo su, dando la colpa alla stanchezza o all’età. Ma per Samsung, quei piccoli vuoti di memoria non sono solo aneddoti, sono dati. E pare proprio che l’azienda coreana abbia deciso di trasformare i nostri smartphone in una sorta di neurologo da taschino. Al prossimo CES di Las Vegas, nel gennaio 2026, l’attenzione non sarà catalizzata solo dai soliti schermi che si piegano o dai frigoriferi intelligenti, ma da qualcosa di molto più intimo e, se vogliamo, un pizzico inquietante: un servizio chiamato Brain Health.

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Samsung porta la prevenzione cerebrale nel palmo della mano

L’idea di fondo è che il declino cognitivo non arrivi mai come un fulmine a ciel sereno, ma si porti dietro una scia di piccoli cambiamenti nel nostro comportamento che noi, esseri umani distratti, non notiamo affatto. Il nostro telefono invece sì. Lui sa esattamente come camminiamo, registra se il nostro passo diventa più incerto o meno ritmato; monitora il sonno e capisce se i nostri cicli di riposo stanno cambiando in modo anomalo; ascolta persino il tono e la velocità della nostra voce durante le chiamate. Mettendo insieme tutti questi pezzi del puzzle, il sistema punta a intercettare i segnali di un possibile deterioramento mentale molto prima che un medico possa diagnosticarlo con i test tradizionali.

È un salto enorme rispetto al semplice conteggio delle calorie o dei battiti cardiaci a cui siamo abituati con gli smartwatch. Qui stiamo parlando di affidare a un algoritmo il monitoraggio della nostra identità più profonda, ovvero la nostra mente. Samsung sembra voler creare un vero e proprio scudo preventivo, capace non solo di darci l’allarme, ma anche di avvisare i nostri familiari in caso di anomalie preoccupanti o di proporci esercizi mentali mirati, quasi fosse un personal trainer per i nostri neuroni.

Certo, la domanda sorge spontanea: quanto vogliamo davvero che un’azienda tech sappia come sta funzionando il nostro cervello? Il tema della privacy qui scotta più che mai. Samsung assicura che tutto passerà attraverso la loro cassaforte digitale Knox, ma è chiaro che la sfida non è solo tecnologica, è soprattutto culturale. Accettare che un dispositivo ci suggerisca che stiamo iniziando a perdere colpi richiede una dose di fiducia non indifferente. Se l’esperimento dovesse funzionare, però, potremmo trovarci davanti a una rivoluzione silenziosa nella medicina preventiva, dove il confine tra un gadget elettronico e uno strumento diagnostico professionale diventa quasi invisibile. Resta da capire se siamo pronti a lasciare che sia un chip a dirci quando è il momento di preoccuparci seriamente per la nostra memoria.