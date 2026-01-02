Samsung spinge sui 2 nm e rilancia la sfida diretta a TSMC

Samsung ha fatto una scelta importante: vuole accelerare per quanto riguarda i suoi semiconduttori più avanzati, rivedendo in modo sostanziale i piani produttivi per il grande stabilimento di Taylor, in Texas. L’obiettivo è chiaro: posizionarsi fin da subito sul nodo a 2 nm, evitando passaggi intermedi e accorciando i tempi per competere ad armi pari con TSMC, oggi riferimento assoluto del settore.

L’impianto texano, inizialmente concepito per partire con la produzione a 4 nanometri e poi evolvere gradualmente, verrà invece equipaggiato direttamente per gestire esclusivamente processi a 2 nm. Una scelta che modifica in profondità l’impostazione industriale del progetto e che segnala una fiducia crescente nella maturità tecnologica del nodo più avanzato sviluppato da Samsung.

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Produzione rivista al rialzo fin dall’inizio

Il cambio di strategia non riguarda solo la tecnologia impiegata, ma anche i volumi produttivi. Le prime stime parlavano di una capacità mensile di circa 20.000 wafer a 2 nm. Le previsioni più recenti indicano invece un obiettivo di 50.000 wafer al mese, un valore che non appare casuale. Questa soglia coincide infatti con la capacità iniziale che TSMC prevede per la stessa tecnologia, suggerendo la volontà di Samsung di competere non solo sul piano dell’innovazione, ma anche su quello della scalabilità.

Per quanto riguarda il posizionamento industriale, lo stabilimento di Taylor diventa così un tassello centrale nella strategia globale del gruppo coreano, chiamato a supportare carichi produttivi elevati sin dalle prime fasi operative.

Accordi strategici e tempistiche

A rafforzare questa impostazione contribuiscono accordi commerciali già definiti con partner di primo piano. Tra questi spicca la collaborazione con Tesla, che dovrebbe garantire un utilizzo pieno della capacità produttiva fin dall’avvio. La presenza di clienti di questo calibro riduce i rischi legati alla fase di ramp-up e assicura un ritorno più rapido sugli investimenti.

Secondo le tempistiche aggiornate, la produzione di massa dei chip a 2 nm dovrebbe iniziare nel secondo trimestre del 2026. Da quel momento, l’impianto texano sarà uno dei poli chiave per la fornitura di semiconduttori di nuova generazione, con un ruolo strategico sia per il mercato statunitense sia per l’equilibrio competitivo globale.

Questa mossa conferma l’intenzione di Samsung di giocare un ruolo da protagonista nella prossima fase dell’evoluzione dei chip, puntando su capacità produttiva, nodi avanzati e partnership di alto profilo.