Samsung Smart Monitor M8: sconto folle di 300 euro di Amazon

Amazon è pronta a dire la sua nel mercato degli smart monitor con l’ultima promozione messa a disposizione del pubblico, mediante la quale è possibile pensare di acquistare un buonissimo Samsung Smart Monitor M8 (codice prodotto S32FM801). Il suo prezzo è fortemente ridotto rispetto al passato, così da poter raggiungere il massimo livello di risparmio immaginabile.

Il dispositivo in questione presenta un monitor completamente flat (piatto), che può raggiungere una risoluzione di 3840 x 2160 pixel (UHD 4K), appoggiandosi alla tecnologia IPS LCD. A differenza dei classici device degli altri brand, in questo caso stiamo parlando a tutti gli effetti di uno smart monitor, ovvero un prodotto che può tranquillamente essere utilizzato anche standalone, collegandosi alla rete tramite il WiFi, e installando al suo interno le principali applicazioni di streaming (lo possiamo considerare a tutti gli effetti alla stessa stregua di un televisore).

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Proprio a supporto di tale considerazione, all’interno della confezione è possibile trovare anche un telecomando per il controllo da remoto. Inutile dire che nella parte posteriore troverete tutto il necessario per incrementare al massimo la sua versatilità, come porte HDMI e USB-C (ma non solo). E’ dotato, infine, anche di speaker, utilissimi più che altro per la fruizione di contenuti, senza la necessità di fare affidamento su altoparlanti esterni.

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Amazon, ecco l’offerta sul Samsung Smart Monitor M8

Il prezzo di partenza di questo monitor sarebbe di 749 euro, ma fortunatamente Amazon ha deciso di accontentare tutti i consumatori, riducendo di molto la spesa finale da sostenere, di circa il 34%, per arrivare a un investimento finale di soli 494 euro. Premete qui per effettuare l’acquisto.

L’offerta indicata nell’articolo è valida solo per pochi giorni, se interessati consigliamo di coglierla al volo al più presto.