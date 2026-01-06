Samsung punta a 20.000 mAh: tra innovazione e problemi pratici

Samsung sta provando a spingersi dove pochi hanno osato prima: una batteria al silicio-carbonio da 20.000 mAh. È un progetto che suona quasi come una sfida, ma i test mostrano subito che l’idea è ancora più complessa da realizzare di quanto sembri. Tradizionalmente, le batterie usano un anodo in grafite, ma qui si mescola silicio e carbonio. Una combinazione che può immagazzinare molta più energia senza appesantire troppo il telefono. Nel prototipo Samsung, ci sono due moduli separati. Il primo dà 12.000 mAh, con uno spessore di poco più di 6 millimetri. Mentre il secondo aggiunge 8.000 mAh mantenendo uno spessore iniziale di 4 millimetri. Sulla carta, sembra perfetto: più energia, ingombro minimo, niente compromessi apparenti. Ma quando si passa ai test reali, emergono le difficoltà.

Ecco le difficoltà emerse per Samsung con la batteria da 20.000 mAh

La cella da 8.000 mAh, quella più sottile, si è gonfiata fino a 7,2 millimetri, un aumento dell’80%. Non è un dettaglio da poco: una batteria che cambia forma può compromettere il dispositivo, rendendo impossibile pensare a uno smartphone commerciale con tali caratteristiche nel breve periodo. Nel frattempo, la concorrenza cinese non resta ferma. Aziende come Xiaomi e Oppo stanno già testando batterie da 10.000 mAh,. E si parla di modelli da 15.000 mAh nei prossimi anni. Samsung, invece, resta ancorata a circa 5.000 mAh per i suoi modelli di punta, come il futuro Galaxy S26 Ultra. Il gap è evidente, ma la prudenza del produttore coreano non sorprende.

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Il quadro che emerge è chiaro: Samsung ha davanti a sé una sfida enorme. Creare batterie sempre più capaci senza compromettere sicurezza e durata è un equilibrio delicato. I test attuali mostrano quanto sia complicato trovare la formula giusta. Non c’è dubbio che l’azienda ci stia lavorando, ma per vedere questi 20.000 mAh diventare realtà servirà ancora tempo. Oltre che un’intensa sperimentazione e, soprattutto, pazienza. Non resta dunque che attendere i prossimi sviluppi per gli smartphone Samsung.