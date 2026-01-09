Chi sceglie uno smartphone o un tablet Samsung spesso non lo fa soltanto per il design o per la scheda tecnica, ma anche — e soprattutto — per il supporto software nel medio e lungo periodo. Aggiornamenti costanti, patch di sicurezza puntuali e una gestione piuttosto trasparente delle vulnerabilità rappresentano da anni uno dei principali punti di forza dell’ecosistema Galaxy. In questo contesto si inserisce l’annuncio ufficiale delle novità dell’aggiornamento di sicurezza di gennaio 2026, il primo rilasciato da Samsung nel nuovo anno. Come da tradizione, il colosso coreano ha pubblicato il bollettino dettagliato con tutte le vulnerabilità corrette, offrendo un quadro piuttosto chiaro del lavoro svolto dal team di sviluppo.

Cosa include la patch di sicurezza di gennaio 2026

Secondo quanto comunicato da Samsung, l’aggiornamento di sicurezza di gennaio 2026 risolve complessivamente 55 vulnerabilità individuate a vari livelli del sistema operativo e dell’ecosistema software Galaxy.

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Nel dettaglio, la suddivisione delle falle corrette è la seguente:

23 vulnerabilità di Android, corrette direttamente dal team di Google

4 vulnerabilità provenienti da Samsung Semiconductor, legate quindi a componenti più profondi dell’hardware e del firmware

30 vulnerabilità specifiche di Samsung Mobile, che riguardano servizi, framework e funzionalità proprietarie dei dispositivi Galaxy

Si tratta di numeri in linea con quelli degli aggiornamenti mensili precedenti, a conferma di come la superficie d’attacco degli smartphone moderni sia sempre più ampia e richieda un lavoro di manutenzione costante.

Gravità delle vulnerabilità: una è critica

Samsung ha inoltre fornito una classificazione chiara del livello di rischio delle vulnerabilità risolte con questa patch, un aspetto importante per comprendere l’urgenza dell’aggiornamento. Nel bollettino ufficiale si parla di:

1 vulnerabilità critica, potenzialmente sfruttabile per compromettere in modo serio il dispositivo

28 vulnerabilità ad alto rischio, che potrebbero consentire accessi non autorizzati o escalation di privilegi

3 vulnerabilità a rischio moderato, meno pericolose ma comunque degne di attenzione

Come spesso accade, la vulnerabilità classificata come critica è quella che rende l’installazione dell’aggiornamento particolarmente consigliata, soprattutto per chi utilizza lo smartphone in ambiti sensibili come lavoro, pagamenti o gestione di dati personali.