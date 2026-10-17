Samsung Intelligent Eyewear: 41 grammi, Gemini e niente display

Il debutto dei primi occhiali Samsung con Android XR è ormai questione di poche settimane, e una nuova fuga di notizie ha messo sul tavolo quasi tutto quello che c’è da sapere: peso, scheda tecnica e montature disponibili. Il nome ufficiale del dispositivo è Intelligent Eyewear, il progetto nasce insieme a Google e al centro di tutto c’è l’assistente Gemini. Le lenti invece restano prive di uno schermo integrato, almeno per questa prima generazione.

Il primo dato che salta all’occhio è la leggerezza. A seconda dello stile scelto, gli Intelligent Eyewear partono da 41 grammi, cioè oltre dieci in meno rispetto ai Ray Ban Meta con fotocamera, che rappresentano il riferimento più vicino per caratteristiche. Anche le nuove versioni solo audio della concorrenza pesano un paio di grammi in più. Il design punta sulla sobrietà, con forme contenute pensate per non appesantire il viso.

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Dentro la montatura lavora un processore Snapdragon AR1 Gen 1, affiancato da 2GB di RAM e 64GB di memoria. A questo si aggiungono due altoparlanti e quattro microfoni. La batteria assicura 9 ore di utilizzo, che arrivano a 72 grazie alla custodia di ricarica. La fotocamera sfrutta un sensore da 12 megapixel in grado di registrare video in 3K a 30fps e dovrebbe trattarsi di un Sony IMX681 con autofocus. Autonomia e modulo fotografico risultano così allineati a quelli dell’ultima generazione dei Ray Ban Meta.

Sul fronte della privacy un LED segnala a chi si trova nelle vicinanze che la registrazione è in corso. Il sistema operativo è Android XR e, non essendoci alcun display, le informazioni vengono restituite soltanto in forma audio.

Le montature firmate Warby Parker e Gentle Monster

Per le forme Samsung ha scelto due collaborazioni distinte. Warby Parker firma tre stili: Alden, con una montatura arrotondata, Reid, che tende al quadrato, e Wren, più vicina al classico taglio cateye. Tutti e tre saranno proposti in nero, marrone e verde, una gamma cromatica volutamente essenziale.

Più ricca la proposta di Gentle Monster, che mette in campo sei modelli capaci di spaziare dal rettangolare fino a un ovale sottile. Qui anche la tavolozza dei colori si allarga parecchio, con grigio, viola, bordeaux, marrone e altre varianti applicabili sia alle montature sia alle lenti. Il marchio coreano, almeno stando a quanto emerso finora, offrirà anche la possibilità di montare lenti su prescrizione, un dettaglio che farà piacere a chi porta già gli occhiali tutti i giorni.

Compatibilità, data di uscita e prezzo

Le funzioni di base saranno garantite sia sui telefoni Android sia su iPhone. Alcune caratteristiche riservate all’ecosistema Galaxy richiederanno però One UI 9, basata su Android 17, sullo smartphone e Wear OS 7 su Galaxy Watch.

Per quanto riguarda la tempistica, un dirigente Samsung ha confermato l’arrivo a novembre 2026. Anche le registrazioni presentate alla FCC, l’agenzia statunitense che certifica le apparecchiature radio, lasciano intendere che il lancio sia vicino. Sono state individuate due famiglie di modelli, per un totale di 11 numeri di identificazione.

Il prezzo è ancora il punto più nebuloso. Le stime circolate indicano una forbice che, convertita, oscilla all’incirca fra 300 e 430 euro, mentre una seconda valutazione si ferma fra 300 e 400 euro. Non è nemmeno chiaro se e quando gli occhiali arriveranno in Italia, perché i Paesi di vendita non sono stati ancora ufficializzati. Nel frattempo all’orizzonte c’è già un secondo modello di Intelligent Eyewear, questa volta dotato di schermo, atteso nel 2027.

Fonte: TecnoAndroid