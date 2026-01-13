Samsung, Honor e OnePlus: in arrivo tante novità e update

Come ben sapete tutti i dispositivi in circolazione godono di una campagna di aggiornamenti costanti che ovviamente servono oltre che a migliorarne le funzionalità, introducendone magari di nuove anche a garantire la massima sicurezza grazie agli aggiornamenti appositi che vanno a eliminare eventuali falle scoperte dal team di sviluppo che se ne occupa, oggi restando proprio in questo tema vi aggiorniamo in merito gli ultimi update rilasciati da Samsung, Honor e OnePlus per molti dei loro dispositivi, scopriamo insieme che cosa è arrivato.

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Tanti piccoli update

Partiamo parlando di Samsung, gli aggiornamenti rilasciati di recente riguardano i suoi dispositivi medi di gamma Galaxy A34 5G e Galaxy A55 5G, probabilmente si tratta degli aggiornamenti meno radicali di cui parleremo oggi dal momento che questi ultimi introducono numerosi bug fix che contribuiscono a migliorare l’intera stabilità del sistema, le nuove patch di sicurezza di gennaio 2026 per mantenere i dispositivi ovviamente al sicuro da eventuali attacchi e miglioramenti generali alle prestazioni.

Honor invece aggiorna Magic 8 e Magic 8 Pro con l’ultima versione della MagicOS la quale introduce le nuove facce di sicurezza, miglioramenti sostanziali alle prestazioni e alcune nuove funzionalità, nello specifico spiccano la funzionalità che permette di cambiare pagina grazie al tracciamento dello sguardo, sarà possibile dunque spostare le pagine semplicemente muovendo gli occhi, funzionalità che arriva insieme a un miglioramento decisamente godibile per quanto riguarda la registrazione dello schermo, d’ora in avanti infatti sarà disponibile una modalità che escluderà in automatico qualsiasi tipologia di notifica venga visualizzata mentre stiamo registrando lo schermo, dettaglio che ovviamente offre un boost importante alla privacy durante una registrazione.

In ultimo parliamo di OnePlus con OnePlus Nord CE4 e OnePlus Nord CE4 Lite, questo è l’update decisamente più corposo del momento che i due dispositivi accolgono Android 16 con la relativa interfaccia grafica OxygenOS 16, i quali ovviamente introducono le nuove facce di sicurezza, miglioramenti alle prestazioni importanti e tutta una serie di funzionalità davvero molto ampia, se siete curiosi di spulciarle una per una vi basterà leggere il changelog ufficiale.