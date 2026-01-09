Samsung Galaxy Tab A9+: occasione IRRIPETIBILE oggi su Amazon

Una vera e propria occasione irripetibile vi attende oggi su Amazon, potete acquistare Samsung Galaxy Tab A9+ con una spesa tutt’altro che elevata, raggiungendo in questo modo un rapporto qualità/prezzo davvero più unico che raro. Il tablet di fascia media è fortemente scontato rispetto al listino, risultando oggi ancora più raggiungibile da parte del pubblico nazionale.

Il prodotto, lanciato ufficialmente sul mercato da ormai qualche anno, presenta un peso di 480 grammi, risultando estremamente facile da trasportare anche ad esempio nella tasca di uno zaino o di una borsa. Il display è comunque da 11 pollici di diagonale, sebbene si tratti di un TFT LCD, con risoluzione di 1920 x 1200 pixel, dalle cornici non propriamente sottilissime. Il processore, invece, è un Qualcomm Snapdragon 695, octa-core con GPU Adreno 619, alle cui spalle si trovano 4 o 8GB di RAM, passando da un minimo di 64GB, fino ad un massimo di 256GB.

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Samsung Galaxy Tab A9+: una vera promozione su Amazon

Un risparmio così difficilmente ce lo saremmo mai aspettati, il prezzo di vendita del tablet è nettamente inferiore alla media, con una spesa finale da sostenere pari a soli 179 euro. L’acquisto, disponibile direttamente al seguente link, è aperto sostanzialmente a tutti, anche a coloro che non dispongono di un account con l’abbonamento Amazon Prime attivo.

Il design del prodotto è sostanzialmente in linea con gli standard a cui siamo abituati, con una back cover plastica, ma che allo stesso tempo presenta una piacevole finitura opaca che non trattiene le impronte e ne accresce indiscutibilmente l’eleganza. La garanzia con il quale si riceverà il device è di 2 anni, copre tutti i difetti di fabbrica, ma non i danni accidentali che si potrebbero causare in fase di utilizzo.