Samsung Galaxy S26 Ultra: sei colorazioni in arrivo, incluse due esclusive online

A breve arriveranno i nuovi Galaxy S26 di Samsung e tra questi il top di gamma Galaxy S26 Ultra. Come sempre, è proprio questo il modello di cui si parla di più, soprattutto sul fronte estetico. Dopo settimane di indiscrezioni concentrate soprattutto su design e specifiche, l’attenzione si sposta ora sulle colorazioni, un aspetto che negli ultimi anni ha assunto un peso sempre maggiore nelle strategie di Samsung.

I quattro colori “standard” prendono un nome preciso

Le ultime informazioni arrivano da Evan Blass, fonte storicamente affidabile quando si parla di prodotti Samsung. Secondo quanto condiviso, le tonalità già emerse nei leak precedenti sarebbero confermate, ma con denominazioni commerciali ben definite.

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Le quattro varianti destinate alla distribuzione tradizionale dovrebbero chiamarsi Black, Silver Shadow, Sky Blue e Cobalt Violet. Si tratta, nei fatti, di nero, argento chiaro, blu e viola, ma con una scelta di nomi pensata per rafforzare l’identità premium del dispositivo.

Tra queste, Cobalt Violet avrebbe un ruolo particolare. Sarebbe la colorazione simbolo del modello, quella chiamata a rappresentare l’immagine del Galaxy S26 Ultra, un po’ come accaduto in passato con alcune tinte distintive delle precedenti generazioni.

Due colori riservati allo store Samsung

Accanto alle quattro versioni principali, ne arriverebbero altre due, riservate esclusivamente allo store ufficiale di Samsung. Una strategia già vista più volte e pensata per spingere gli acquisti diretti sul sito del produttore.

In questo caso, le colorazioni extra sarebbero Pink Gold e White. La prima richiama una finitura rosa-oro, mentre la seconda sarebbe un bianco più classico e pulito. Nulla di particolarmente estremo, ma opzioni che ampliano la scelta per chi cerca qualcosa di diverso rispetto alle versioni più comuni.

L’assenza dell’arancione e i rumor smentiti

Colpisce, invece, l’assenza di una colorazione arancione, ipotesi circolata nei primissimi rumor e accostata, per stile, a scelte cromatiche viste su altri top di gamma. Alla luce delle informazioni più recenti, questa opzione sembra essere stata definitivamente accantonata.