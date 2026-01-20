Samsung aggiorna Galaxy S25: sicurezza rafforzata e patch di gennaio 2026

È partito il rilascio di un nuovo aggiornamento per la gamma Galaxy S25, che coinvolge i modelli standard, Plus, Ultra ed Edge. Non si tratta ancora della One UI 8.5, attualmente in fase di beta testing, ma di un update mirato che punta a migliorare in modo concreto sicurezza e stabilità del sistema. Una scelta coerente con la strategia di Samsung, che continua a dare priorità alla protezione dei dispositivi già sul mercato.

Patch di sicurezza e build in distribuzione

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L’aggiornamento è identificato dalla build S93*BXXS7BYLR e, nel caso di Galaxy S25 Ultra, ha un peso di circa 570 MB. Come di consueto, la distribuzione avviene in modo graduale e può essere verificata seguendo il percorso Impostazioni, Aggiornamento software, Scarica e installa. In alternativa è possibile procedere tramite Smart Switch collegando lo smartphone a un computer.

Il cuore dell’update è rappresentato dalle patch di sicurezza di gennaio 2026, che risolvono oltre 50 vulnerabilitàcomplessive. Ventuno riguardano Android a livello generale, comprese due falle classificate come critiche. Vengono citate anche alcune CVE che non impattano direttamente i dispositivi Samsung, ma che rientrano nel bollettino mensile.

Correzioni specifiche per l’ecosistema Samsung

Oltre agli interventi di carattere generale, l’aggiornamento include quattro vulnerabilità legate a Samsung Semiconductor e ben 30 correzioni dedicate ai dispositivi del produttore coreano. Non tutte le falle sono state rese pubbliche, una scelta comune quando si parla di sicurezza, per ridurre il rischio di sfruttamento prima che l’update venga installato su larga scala.

Dal punto di vista pratico, non emergono novità funzionali o cambiamenti visivi. L’esperienza d’uso resta invariata, ma con un livello di protezione più elevato, soprattutto contro minacce note emerse negli ultimi mesi.

Resta invece fermo a settembre 2025 l’aggiornamento di sistema di Google Play Store. Samsung ha già chiarito la situazione nei giorni scorsi, assicurando che sono previste novità entro gennaio. Per ora, quindi, l’attenzione resta concentrata su questo update, che punta tutto su affidabilità e protezione, in attesa dei prossimi passi lato software.