Samsung Galaxy: registra video su chiavetta e libera la memoria

Chi possiede uno smartphone Samsung Galaxy e si ritrova spesso con la memoria piena può contare su una soluzione poco conosciuta ma molto concreta, cioè la possibilità di registrare video direttamente su chiavetta o su un altro supporto esterno. Si tratta di un’opzione nascosta nelle impostazioni della fotocamera che evita di perdere tempo a cancellare vecchi file pur di recuperare qualche gigabyte.

Il punto di partenza è familiare a chiunque usi il telefono come strumento principale per fotografare e filmare. Lo spazio di archiviazione non basta mai e, curiosamente, più ce n’è a disposizione più si tende a riempirlo. A pesare sono soprattutto immagini e filmati, catturati da sensori che su alcuni modelli arrivano a 200MP di risoluzione. Bastano poche clip in 4K o 8K perché la memoria interna si esaurisca in un attimo, magari proprio quando servirebbe ancora qualche minuto di ripresa.

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Addio microSD, e il cloud gratuito si riempie presto

La questione è diventata più pressante negli ultimi anni perché l’espansione tramite microSD si vede sempre meno. Restando in casa Samsung, gli ultimi top di gamma ad averla offerta sono stati Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra. Da Galaxy S21 in avanti gli utenti hanno a disposizione soltanto lo storage integrato, senza alcuna possibilità di ampliarlo inserendo una schedina come accadeva un tempo.

Un’alternativa in realtà esiste ed è lo spazio cloud di Google Foto. Anche in questo caso però i limiti emergono in fretta. I 15GB concessi gratuitamente si esauriscono rapidamente, soprattutto per chi registra spesso filmati ad alta risoluzione, e non tutti hanno intenzione di sottoscrivere un piano a pagamento solo per guadagnare un po’ di margine. Il risultato è che il problema dello spazio, invece di sparire, viene semplicemente spostato altrove.

La funzione nascosta nella fotocamera dei Galaxy

È qui che entra in gioco una funzione che molti possessori di Samsung Galaxy probabilmente non conoscono affatto. Tra le impostazioni della fotocamera si trova infatti un’opzione che, una volta attivata, consente di salvare le riprese direttamente su un archivio esterno come una chiavetta. In pratica i video non vanno a occupare la memoria interna del dispositivo ma vengono scritti sul supporto collegato, lasciando libero lo spazio già destinato ad app, fotografie e documenti.

Il vantaggio appare evidente per chi gira molti contenuti e non vuole trovarsi a fare pulizia della galleria ogni volta che lo smartphone segnala di essere al limite. Niente più rinunce dell’ultimo momento e niente più sessioni passate a scegliere quali file sacrificare. Una soluzione davvero comoda che però, purtroppo, non tutti gli smartphone Android mettono a disposizione, e che rende i dispositivi della casa coreana un po’ più flessibili sotto questo aspetto.

Fonte: TecnoAndroid