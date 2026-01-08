Samsung Galaxy “ci farà sentire in colpa”: arriva il promemoria per chiamare i familiari

Samsung continua a sperimentare nuove forme di interazione tra utente e smartphone e, con One UI 8.5, introduce una funzione che va oltre la produttività e l’intrattenimento, toccando direttamente la sfera personale. Nella versione beta dell’interfaccia, infatti, sta emergendo un nuovo sistema di promemoria pensato per ricordarci di contattare i nostri familiari quando passa troppo tempo dall’ultima chiamata o messaggio. In un’epoca in cui gli smartphone sono costantemente impegnati a segnalarci riunioni, appuntamenti, scadenze e notifiche di ogni tipo, Samsung sembra voler sfruttare questa “invadenza” per uno scopo diverso dal solito: stimolare il mantenimento dei rapporti umani, trasformando il telefono in una sorta di assistente relazionale. Una scelta che, inevitabilmente, farà discutere.

Come funziona il nuovo promemoria per i familiari

Dalle prime informazioni emerse, la funzione è integrata all’interno di Now Brief e Now Bar, due elementi centrali dell’esperienza One UI più recente, pensati per fornire informazioni contestuali e suggerimenti intelligenti in base alle abitudini dell’utente. Il meccanismo è piuttosto semplice: quando trascorrono diversi giorni senza alcuna interazione con un determinato familiare, lo smartphone mostra una notifica che invita l’utente a mettersi in contatto. Non si tratta di un avviso generico, ma di un promemoria dettagliato che indica esattamente da quanti giorni non avviene una chiamata o uno scambio di messaggi.

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Alcuni screenshot condivisi online da utenti che stanno testando la beta mostrano casi concreti: in un esempio, il sistema segnala 26 giorni senza contattare un familiare, mentre in un altro compare un promemoria dopo 22 giorni di silenzio con la madre. Il tono del messaggio è neutro e non allarmistico, ma il contenuto è sufficientemente diretto da attirare l’attenzione. Importante sottolineare che la notifica non è obbligatoria: è presente un pulsante “Non ora”, che consente di ignorare il suggerimento senza ulteriori conseguenze. In questo senso, Samsung sembra aver cercato un equilibrio tra utilità e libertà dell’utente.

Come fa lo smartphone a riconoscere i familiari?

Uno degli aspetti più interessanti – e potenzialmente delicati – riguarda il modo in cui il sistema identifica chi rientra nella categoria di “familiare”. Al momento Samsung non ha fornito spiegazioni ufficiali, ma le ipotesi sul tavolo sono diverse. La soluzione più semplice sarebbe quella di basarsi sui contatti manualmente etichettati dall’utente come “famiglia”, sfruttando i gruppi già presenti nella rubrica. In alternativa, il sistema potrebbe appoggiarsi a metadati e abitudini di comunicazione, come la frequenza delle chiamate, la durata delle conversazioni o la ricorrenza dei messaggi, per dedurre l’importanza di un contatto.

Non è da escludere nemmeno un approccio ibrido, in cui l’utente può confermare o modificare manualmente i suggerimenti proposti dal sistema. Resta poi aperta la questione della personalizzazione: sarà possibile scegliere quali familiari includere ed escludere? Ad esempio, molti utenti potrebbero voler ricevere promemoria solo per genitori o fratelli, evitando parenti più lontani.