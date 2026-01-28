Samsung Galaxy A37: ecco le prime immagini sul web

Samsung torna a far parlare della serie Galaxy A con i primi render di Galaxy A37, immagini che sembrano anticipare un dispositivo molto vicino, per stile e impostazione, a quanto già visto sui modelli precedenti. I materiali sono stati diffusi da Android Headlines e arrivano a breve distanza da quelli di Galaxy A57, rafforzando l’idea di una linea estetica ormai ben definita e difficilmente distinguibile a colpo d’occhio.

Un design ormai consolidato

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Osservando i render, emerge subito come le differenze tra Galaxy A37 e A57 siano minime. Del resto, il design del modello superiore era già emerso nei giorni scorsi tramite TENAA, riducendo l’effetto sorpresa. Anche rispetto al predecessore diretto, Galaxy A37 sembra seguire un’impostazione quasi identica, in linea con quanto visto negli ultimi anni nella fascia media di Samsung.

Il dispositivo viene mostrato in una colorazione lavanda, il cui nome commerciale non è ancora noto. Sul fronte spicca un display piatto con foro centrale per la fotocamera anteriore, mentre le cornici appaiono relativamente sottili. Quella inferiore risulta più marcata rispetto agli altri lati, dettaglio ormai tipico di questa categoria. La scocca è anch’essa piatta, con tutti i tasti fisici concentrati sul lato destro: bilanciere del volume in alto e pulsante di accensione subito sotto. Come già visto su A57, la zona dei pulsanti presenta un leggero ispessimento.

Retro essenziale e modulo fotografico verticale

Sul retro, Galaxy A37 mantiene una superficie completamente piatta. Il modulo fotografico, posizionato in alto a sinistra, integra tre fotocamere disposte in verticale e leggermente sporgenti. Accanto trova posto il flash LED, mentre nella parte bassa compare il logo Samsung orientato orizzontalmente. Un approccio minimale, ormai riconoscibile a colpo d’occhio.

Prime indiscrezioni sulla scheda tecnica

Le informazioni hardware sono ancora limitate, ma iniziano a delineare il profilo del dispositivo. Si parla di una fotocamera principale da 50 MP, probabilmente basata su sensore Sony IMX906, affiancata da un’ultra-grandangolare da 8 MP e da una macro da 5 MP. La batteria dovrebbe avere una capacità di 5.000 mAh, con supporto alla ricarica cablata a 45W.