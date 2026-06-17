Samsung Connected Care porta la salute AI a VivaTech 2026

Samsung Connected Care arriva a VivaTech 2026 con una visione dedicata alla salute digitale del futuro, mettendo al centro la connessione tra dispositivi, servizi e persone. L’azienda presenta a Parigi un ecosistema pensato per accompagnare gli utenti nella gestione quotidiana del benessere attraverso tecnologie intelligenti e strumenti basati sull’intelligenza artificiale.

L’evento europeo dedicato a startup e innovazione tecnologica ospita dal 17 al 20 giugno il progetto “Open Invitation to a Healthier Tomorrow”, con cui Samsung mostra come smartphone, wearable, elettrodomestici e piattaforme digitali possano dialogare per creare nuove esperienze dedicate alla salute. Il cuore dell’iniziativa è Samsung Health, la piattaforma che raccoglie dati e servizi per supportare cinque aree fondamentali: sonno, attività fisica, nutrizione, salute mentale e parametri vitali.

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Samsung Health e Galaxy diventano strumenti per il benessere quotidiano

L’ecosistema Connected Care sfrutta la collaborazione tra diversi prodotti Samsung, creando un collegamento continuo tra Galaxy smartphone, Galaxy Watch e applicazione Samsung Health. L’obiettivo è offrire informazioni utili per una gestione più consapevole dello stato di salute, con esperienze sempre più adattate alle abitudini personali.

All’interno dello spazio espositivo, Samsung mostra anche le nuove funzioni introdotte con l’aggiornamento Samsung Health 7.0, tra cui il monitoraggio tramite Heart Health Score, i parametri vitali e strumenti avanzati dedicati all’attività sportiva come Daily Cardio Load.

La strategia dell’azienda guarda anche al rapporto tra tecnologia consumer e assistenza sanitaria. Samsung presenta infatti l’integrazione con Xealth, piattaforma statunitense di digital health, per collegare dispositivi Galaxy e strumenti clinici in un unico percorso digitale. La piattaforma consente ai professionisti sanitari di analizzare le condizioni dei pazienti, suggerire soluzioni digitali e monitorare alcuni aspetti della salute anche fuori dagli ambienti ospedalieri.

Smart home, alimentazione e cura degli animali entrano nella Connected Care

La proposta Samsung non riguarda soltanto smartphone e dispositivi indossabili, ma coinvolge anche la casa intelligente. Tra le soluzioni mostrate a VivaTech 2026 c’è il frigorifero Bespoke AI Family Hub, dotato di funzioni basate sull’AI per supportare la gestione degli alimenti.

La funzione AI Food Manager controlla le scadenze degli ingredienti e invia notifiche prima del termine impostato dall’utente. Il widget FoodNote, invece, analizza le abitudini alimentari recenti fornendo informazioni sugli alimenti utilizzati più frequentemente.

Attraverso la piattaforma SmartThings, i dispositivi dell’ecosistema Samsung possono lavorare insieme mantenendo una gestione centralizzata. La protezione dei dati personali viene affidata a Samsung Knox, sistema proprietario dedicato alla sicurezza. La tecnologia viene applicata anche alla cura degli animali domestici grazie alla collaborazione con Lifet. Gli utenti possono fotografare il proprio animale tramite dispositivo mobile e ricevere un’analisi basata sull’AI per individuare possibili segnali collegati a problematiche come disturbi dentali, lussazione della rotula e cataratta.

Partnership e innovazione aperta al centro della strategia Samsung

All’interno dell’Open Care Lab, Samsung presenta diverse soluzioni nate dalla collaborazione con partner tecnologici. Tra queste troviamo AI Beauty Screen, sviluppato insieme ad Amorepacific, per analizzare la pelle e offrire esperienze personalizzate nel settore beauty. Sono presenti anche Visual Meditation, servizio realizzato per le TV Samsung con CUZ, e una tecnologia AI dedicata all’analisi della pelle e del cuoio capelluto sviluppata da Becon, startup nata attraverso il programma interno C-Lab.

Durante VivaTech 2026 è previsto anche un panel dedicato al futuro della salute digitale, con la partecipazione di esponenti Samsung e aziende partner. L’incontro analizzerà il ruolo dell’innovazione aperta nello sviluppo di nuovi servizi sanitari basati sulla collaborazione tra tecnologia, aziende e settore medico. Attraverso Connected Care, Samsung porta avanti una strategia che unisce dispositivi personali, intelligenza artificiale e servizi digitali, trasformando la gestione del benessere in un’esperienza sempre più integrata nella vita quotidiana.