Samsung: con i suoi QD-OLED novità in arrivo per i monitor

Al CES 2026, Samsung Display porterà un messaggio molto concreto: i monitor OLED non sono più solo per il gaming e l’intrattenimento. La nuova generazione di pannelli QD-OLED che verrà mostrata in una booth privata all’Encore at Wynn nasce, infatti, con l’obiettivo preciso di rendere tale tecnologia adatta all’uso quotidiano da scrivania. La questione da affrontare era nota da tempo. Nonostante colori impeccabili e contrasto infinito, i QD-OLED di prima generazione hanno sempre sofferto nella visualizzazione dei testi. Una debolezza strutturale più che un difetto occasionale, legata al layout pentile dei sub-pixel, progettato per massimizzare l’efficienza luminosa, ma poco indulgente con la nitidezza dei caratteri.

Samsung: ecco cosa cambia con i suoi nuovi monitor QD-OLED

L’azienda ha deciso di intervenire alla radice. Il nuovo schema V-Stripe ridefinisce la costruzione del pixel, assegnando a ciascuno una triade completa di sub-pixel rosso, verde e blu disposti verticalmente. Una scelta che avvicina la resa delle scritte a quella dei pannelli LCD più raffinati. Ciò senza rinunciare ai vantaggi tipici dell’OLED. È un cambiamento meno visibile nelle specifiche, ma subito percepibile nell’uso reale, soprattutto facendo riferimento a chi trascorre molte ore davanti allo schermo.

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Non si tratta di una tecnologia in fase embrionale. La produzione di massa è già partita a dicembre 2025 e sette produttori di monitor hanno confermato l’adozione dei nuovi pannelli. Tra cui ASUS, Gigabyte e MSI. Una diffusione rapida che suggerisce come il mercato fosse in attesa di una soluzione credibile a tale limite storico. Inoltre, i QD-OLED migliorano anche sul piano delle prestazioni pure. La luminosità di picco dichiarata arriva a 1.300 nit. Le configurazioni previste includono pannelli ultrawide in formato 21:9 e frequenze di aggiornamento variabili fino a 360 Hz. Non resta che attendere l’arrivo del CES per scoprire se tale strategia di Samsung basterà a cambiare la percezione dei monitor OLED per l’intero settore.