Router Wi-Fi lento: dipende anche dalla posizione

Una connessione Wi-Fi lenta non è sempre il segnale di un abbonamento inefficiente. Anche con la fibra ultraveloce, infatti, può capitare che la rete domestica risulti instabile. O incapace di raggiungere ogni stanza della casa. In molti casi il problema non riguarda la linea, ma il modo in cui il segnale wireless si propaga nell’abitazione. Il Wi-Fi, infatti, non dipende solo dalla potenza del router. La posizione del dispositivo e ciò che lo circonda incidono in maniera diretta sulle prestazioni della rete. Onde radio, interferenze e materiali presenti in casa possono ridurre la velocità di navigazione e compromettere la stabilità della connessione. Un router collocato nel punto “sbagliato” può quindi annullare i vantaggi di una connessione veloce.

Dove collocare il router per una connessione Wi-Fi più veloce?

Tra gli elementi che interferiscono ci sono alcuni elettrodomestici e dispositivi elettronici. I forni a microonde utilizzano la stessa frequenza a 2,4 GHz di molti router Wi-Fi, causando interferenze. Anche i dispositivi Bluetooth, come gli smart speaker, operano sulle stesse bande di frequenza. Così come telefoni cordless e baby monitor. Le televisioni possono limitare la diffusione del segnale all’interno della casa. I frigoriferi e i grandi elettrodomestici, a causa delle superfici metalliche, possono riflettere o assorbire le onde radio.

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Inoltre, anche alcuni elementi strutturali influiscono negativamente sulla connessione. Muri spessi, superfici metalliche, specchi e acquari possono attenuare o bloccare il segnale Wi-Fi. Riducendo così la copertura disponibile nelle varie stanze. Per migliorare la qualità della connessione è quindi fondamentale scegliere con attenzione dove collocare il router. Il dispositivo dovrebbe essere posizionato in un punto centrale dell’abitazione. Preferibilmente in alto e lontano da ostacoli. Nasconderlo in un armadio o dietro una libreria può sembrare una soluzione pratica, ma penalizza la forza e la stabilità del segnale. Tali indicazioni restano valide anche in presenza di extender o sistemi mesh, che funzionano correttamente solo se il segnale proveniente dal router è sufficientemente forte.