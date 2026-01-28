Redmi Turbo 5 Max, l’azienda conferma ulteriori dettagli

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Mancano soltanto un paio di giorni al debutto ufficiale per il mercato cinese della nuova serie di smartphone a marchio Redmi. Nonostante questo, il noto produttore tech continua a rivelare dettagli interessanti, in particolare riguardanti il modello più prestante, il prossimo Redmi Turbo 5 Max. L’azienda ha infatti pubblicato numerose immagini teaser ufficiali.

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Redmi Turbo 5 Max, confermati nuovi dettagli prima del debutto ufficiale

A soli due giorni dal debutto ufficiale sul mercato mobile, l’azienda tech ha rivelato nuove informazioni sul prossimo Redmi Turbo 5 Max. Come già accennato in apertura, infatti , questo modello è stato avvistato in rete in alcune immagini teaser ufficiali. Dai teaser in questione, è stato in primis confermato che lo smartphone avrà sul fronte un display con tecnologia OLED LTPS con una diagonale pari a 6,83 pollici e con una risoluzione pari a 1.5K. Per quanto riguarda la luminosità di picco, questa dovrebbe arriva fino a 3500 nits. All’interno del pannello sarà poi integrato un sensore biometrico ultrasonico per lo sblocco.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, l’azienda ha confermato che lo smartphone sarà dotato di un sensore fotografico principale OmniVision Light Fusion 600, il quale sarà dotato di una elevata gamma dinamica. Dai teaser sono state poi confermate alcune delle colorazioni ufficiali dello smartphone, ovvero Blue, White e l’inedita colorazione Orange.

La multimedialità potrà contare sulla presenza di due altoparlanti stereo simmetrici 1115F. Lo smartphone sembra che sarà poi estremamente resistente, grazie alla presenza delle certificazioni di resistenza e impermeabilità IP68 e IP69. Come suggerisce il nome, il prossimo Redmi Turbo 5 Max avrà poi una batteria dalla capienza massima, pari a ben 9000 mah. Gli utenti potranno comunque ricaricarla in tempi brevi grazie al supporto alla ricarica rapida da 100W e ci sarà anche il supporto alla ricarica inversa da 27W. Lo smartphone, infine, sarà alimentato dal soc MediaTek Dimensity 9500s.