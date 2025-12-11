Redmi Note 15: trapelata online per intero la serie di smartphone

La società cinese di smartphone Redmi si sta preparando al lancio ufficiale della sua ultima generazione di device, stiamo parlando di Redmi Note 15, serie che dovrebbe garantire nello specifico tre smartphone distinti caratterizzati ovviamente da un livello di prestazione e qualità di diverso seppur simile, nell’attesa che dunque la società ufficializzi i suoi nuovi dispositivi, però un grosso leak è trapelato online annunciando in anteprima sia le caratteristiche tecniche che il prezzo di vendita, il tutto accompagnato da immagini che ci permettono di dare un’occhiata da vicino agli smartphone.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Simili ma diversi

Gli smartphone in questione si mostrano sostanzialmente molto simili ma allo stesso tempo diversi, nello specifico i primi due modelli per prestazioni della gamma sono davvero molto simili e si differenziano soltanto per il processore e la batteria che nel Redmi Note 15 Pro+ corrispondono ad un processore Qualcomm mentre nel modello Pro ad uno MediaTek accompagnato da una batteria leggermente più capiente, il fanalino di coda è rappresentato dal modello standard che invece offre delle caratteristiche leggermente inferiori su vari punti di vista ma allo stesso tempo gode di un prezzo decisamente più basso, scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

Redmi Note 15 Pro+

Processore Snapdragon 7s Gen 4 con display OLED da 6,83 pollici in risoluzione 1,5K e frequenza di aggiornamento a 120Hz, disponibile in tagli da 256Gb e 512Gb con batteria da 6500mAh, fotocamera posteriore 200Mpxl principale, 8Mpxl UG, e 2 Mpxl macro, frontale da 32Mpxl, prezzo di partenza 499 euro

Redmi Note 15 Pro

Identico al precedente ma con processore Dimensity 7400 Ultra e batteria da 6580mAh, prezzo al dettaglio di 399 euro e solo 256Gb.

Redmi Note 15

Simile agli altri due ma il display è AMOLED e risoluzione FHD+, con fotocamera principale posteriore da 108Mpxl, UG da 8Mpxl e anteriore da 8Mpxl, SoC Snapdragon 6s Gen 3 e batteria da 5520mAh, prezzo in Europa di 299 euro.