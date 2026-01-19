Redmi Note 15: offerta imbattibile su Amazon, correte a comprarlo

Redmi Note 15 è appena arrivato sul mercato nazionale, ma è già in offerta su Amazon, rappresenta la migliore soluzione del momento, aprendo in questo modo le porte a un risparmio superiore al normale, ma allo stesso tempo facilitando l’accesso a prestazioni di livello anche superiore.

Il prodotto gode di un display da 6,77 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2392 pixel, sempre con densità di 390 ppi e tecnologia OLED, il plus è anche rappresentato dalla possibilità di fare affidamento su un refresh rate a 120Hz, così da godere della massima fluidità possibile in fase di utilizzo. Le sue prestazioni le potremmo definire praticamente nella media, con un processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen3, alle cui spalle si trova comunque una frequenza di clock a 2,4GHz e una GPU Adreno 710. Il quantitativo di RAM e memoria interna varia in relazione alla variante che andrete ad acquistare, nel nostro caso parliamo di 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

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Il comparto fotografico è facilmente rappresentato, per quanto riguarda la parte posteriore, da due sensori differenti: un principale da 50 megapixel e un ultragrandangolare da 2 megapixel, per raggiungere in questo modo una risoluzione di 8165 x 6124 pixel.

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Redmi Note 15: l’offerta su Amazon è davvero imbattibile

In questi giorni vi aspetta indiscutibilmente una delle migliori promozioni del momento, con la possibilità di acquistare il Redmi Note 15 a soli 199 euro, risultando a tutti gli effetti uno dei più interessanti per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo. Lo potete ordinare subito a questo link.

All’interno della confezione, è bene ricordarlo in quanto non per tutti è scontato, è assente il caricabatterie, dovrete acquistarlo a parte, anche se va detto che potete tranquillamente utilizzare un altro elemento tra quelli che avete a disposizione.