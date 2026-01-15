Red Magic 11 Air, svelati design e colorazioni

Sappiamo da tempo che il produttore tech Nubia sta preparando l’arrivo di un nuovo smartphone a marchio Red Magic. Il modello a cui ci stiamo riferendo è il nuovo Red Magic 11 Air, del quale si è già parlato in rete in queste settimane. Ora sono emersi in rete nuovi renders che ci hanno confermato il design dello smartphone.

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Red Magic 11 Air, rivelati in queste ore design e possibili colorazioni

In queste ultime ore il prossimo Red Magic 11 Air è stato il protagonista di nuovi rumors e leaks. In particolare, sono state pubblicate alcune immagini che ci hanno confermato il suo design. Come è possibile notare dall’immagine in apertura, il nuovo smartphone dell’azienda si caratterizzerà per la presenza di una backcover molto particolare.

Quest’ultima è infatti leggermente trasparente e lascia intravedere le componenti interne. Sul retro è possibile notare la presenza del marchio Red Magic, assieme ai sensori fotografici. Questi dovrebbero essere quattro. Da notare nell’immagine pubblicata su Gizmochina.com che i sensori hanno attorno una rifinitura arancione, solo però nella colorazione White.

E oltre al design sono state riportate anche le colorazioni ufficiali. Queste dovrebbero arrivare sul mercato con il nome Stardust White, Quantum Black e Aurora Silver. Stando a quanto è emerso in rete in queste settimane, sappiamo che il debutto ufficiale dovrebbe tenersi durante la giornata del prossimo 20 gennaio 2026.

Insomma, questo smartphone sembra che sarà ancora una volta un prodotto di estrema qualità con tanto da offrire. Le sue performance dovrebbero infatti essere molto elevate. Anche il display dovrebbe poi essere di estrema qualità, in modo da poter garantire un’esperienza visiva di eccellenza, soprattutto durante le lunghe sessioni di gaming.

Fino al 20 gennaio 2026 mancano comunque ancora un po’ di giorni. È dunque molto probabile che emergeranno ulteriori dettagli di rilievo, riguardanti ad esempio anche il prezzo di vendita ufficiale.