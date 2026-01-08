Realme 16 Pro+ alza l’asticella della fotografia mobile con 200 MP

Il Realme 16 Pro+ si presenta all’alba del 2026 come un dispositivo che punta a ridefinire le priorità della fascia media. Con tale nuovo modello la sensazione è che il marchio abbia voluto mettere la fotografia al centro di ogni decisione progettuale. Tutto parte dal sensore principale da 200 MP. Non è solo una questione di risoluzione estrema, ma di come tali dati vengono gestiti dal software. Qui entra in gioco l’ecosistema LumaColor Image, una soluzione pensata per risolvere uno dei problemi storici degli smartphone moderni: l’eccessiva saturazione e la resa artificiale dei toni della pelle. L’obiettivo dichiarato è quello di restituire un’immagine che sia, prima di tutto, credibile. Grazie a una gestione cromatica più bilanciata, il Realme 16 Pro+ permette di scegliere tra diversi approcci estetici, che spaziano da interpretazioni più vivide a stili più morbidi, senza mai dimenticare la naturalezza della scena.

Realme 16 Pro+: ecco le novità per la fotocamera

A supportare tale visione ci sono tecnologie come HyperRAW e InstantSnap. La sfida, in tal caso, è garantire scatti nitidi anche quando le condizioni ambientali non sono perfette o quando il soggetto non è perfettamente immobile. Si tratta di algoritmi che lavorano per preservare i dettagli ed eliminare le distorsioni tipiche delle ottiche grandangolari, grazie al sistema Anti Distortion. Il comparto è poi arricchito da un modulo periscopico da 50 MP che offre uno zoom ottico 3,5x. È una scelta sensata perché permette di avvicinarsi ai soggetti mantenendo un’ottima qualità d’immagine, arrivando a coprire anche distanze considerevoli.

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Sul fronte estetico e costruttivo, lo smartphone Realme abbraccia la filosofia Urban Wild Design di Naoto Fukasawa. L’uso di silicone organico derivato dalla paglia non è solo un’attenzione alla sostenibilità, ma una precisa scelta tattile che rende il telefono piacevole da impugnare. All’interno è presente uno Snapdragon 7 Gen 4, supportato da memorie veloci e da una batteria da 7.000 mAh. Con una capienza del genere, l’autonomia smette di essere una preoccupazione. Il display è un AMOLED curvo da 144 Hz. Infine, ci sono certificazione di resistenza IP69 e ricarica rapida.