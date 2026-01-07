Razr Fold: Motorola entra nel mondo pieghevole a “book”

Nel corso del Lenovo Tech World ospitato allo Sphere di Las Vegas, in concomitanza con il CES 2026, Motorola ha svelato Razr Fold, mostrando pubblicamente per la prima volta il proprio progetto pieghevole a libro. L’annuncio, privo di una presentazione tecnica dettagliata, ha comunque chiarito l’impostazione del dispositivo e la direzione intrapresa dal marchio, storicamente legato al Razr a conchiglia. Con questa mossa viene adottato il form factor book-style, caratterizzato da un display esterno in formato smartphone e da un pannello interno di grandi dimensioni pensato per produttività e intrattenimento. Le finiture confermate sono Pantone Blackened Blue e Pantone Lily White, a sottolineare l’attenzione al design e ai materiali.

Sul piano hardware, Razr Fold utilizza un display interno OLED LTPO da 8,1 pollici con risoluzione 2K, affiancato da uno schermo esterno da 6,6 pollici. Le dimensioni collocano il dispositivo nella fascia alta dei pieghevoli a libro attualmente presenti sul mercato. Particolare rilievo viene dato al comparto fotografico, composto da tre sensori posteriori da 50 megapixel. La configurazione include una fotocamera principale Sony LYTIA, un’ultra-grandangolare con funzione macro e un teleobiettivo periscopico 3x. Sul fronte anteriore trovano spazio due fotocamere dedicate, da 32 MP e 20 MP, pensate per adattarsi alle diverse modalità d’uso offerte dalla struttura pieghevole. Il modulo fotografico risulta visivamente pronunciato, con un incremento percepibile dello spessore posteriore, anche se dati ufficiali non sono stati comunicati. Tra gli elementi distintivi spicca la compatibilità completa con la Moto Pen Ultra, integrata a livello di sistema per favorire scrittura, disegno e interazione avanzata.

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Strategia di lancio

Dal punto di vista software viene indicata la presenza di interfacce adattive, layout flessibili e strumenti di multitasking studiati per sfruttare il grande schermo interno. Viene inoltre confermata l’integrazione delle funzionalità AI introdotte sui modelli più recenti, insieme alla piattaforma Qira, condivisa con l’ecosistema Lenovo. Qira è descritta come una soluzione capace di mantenere il contesto dell’utente tra dispositivi diversi, consentendo azioni trasversali, gestione di documenti e promemoria contestuali. Motorola ha precisato che Razr Fold non è ancora pronto per la vendita, indicando una finestra di lancio estiva e rimandando a un momento successivo la comunicazione di prezzo e configurazioni disponibili.