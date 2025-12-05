Raspberry Pi: ecco le motivazioni dietro i nuovi aumenti

L’andamento del mercato dei semiconduttori continua a produrre effetti tangibili anche nel settore dei microcomputer a basso costo. In tale scenario si inserisce la scelta di Raspberry Pi di aggiornare i prezzi di vari modelli delle serie 4 e 5. Decisione che l’azienda attribuisce all’aumento rilevante del costo della memoria LPDDR4 e alla crescente competizione per l’hardware destinato all’intelligenza artificiale. Il rincaro, che si aggiunge a quello già formalizzato a inizio ottobre, viene presentato come una misura necessaria per garantire la stabilità della produzione e la continuità della fornitura delle memorie RAM. Elemento che negli ultimi mesi ha subito oscillazioni accentuate.

Raspberry Pi: ecco i dettagli sui recenti aumenti

Mentre alcuni modelli registrano incrementi compresi in un intervallo che va da cinque a venticinque dollari, il listino non cambia per le versioni di Raspberry Pi 4 con densità inferiore. Ciò per la gamma Raspberry Pi 3+, per i prodotti precedenti e per la famiglia Raspberry Pi Zero. Non rimane, invece, immune dal rialzo il Compute Module 5 da 16GB, il cui prezzo cresce di venti dollari. L’azienda sottolinea che l’obiettivo di lungo periodo resta la riduzione dei costi di elaborazione. E afferma di voler superare tali aumenti appena le condizioni del mercato lo renderanno possibile.

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Allo stesso tempo, alla revisione del listino, arriva un nuovo modello che amplia l’offerta della generazione più recente. Si tratta del Raspberry Pi 5 da 1GB, proposto a 45 dollari. Una variante pensata per chi necessita di un dispositivo essenziale, ma dotato di funzionalità con l’architettura aggiornata. La scheda è equipaggiata con un processore Broadcom BCM2712 basato su quattro core Arm A76 a 64 bit con frequenza di 2,4GHz e con una GPU VideoCore VII da 800MHz. Il nuovo modello mantiene la doppia uscita video HDMI 4Kp60 con supporto HDR, include la decodifica HEVC 4Kp60 e utilizza SDRAM LPDDR4X-4267.

Sul versante della connettività non mancano WiFi 802.11ac dual-band, Bluetooth 5.0, slot microSD. Porte USB 3.0 e USB 2.0, connettività Gigabit Ethernet con PoE+, interfacce MIPI per fotocamere e display. Oltre a un collegamento PCIe 2.0 per espansioni esterne. L’alimentazione tramite USB-C con Power Delivery, il classico header a 40 pin, l’orologio real-time integrato e il pulsante di accensione completano la configurazione del nuovo Raspberry Pi.