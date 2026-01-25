Pubblicità su WhatsApp? Meta testa un abbonamento per evitarle

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WhatsApp non smette di stupire, con idee e funzioni che possano andare incontro alle esigenze dei diversi utenti.

Come sappiamo, l’applicazione di Meta, recentemente ha annunciato di voler mostrare degli annunci pubblicitari all’interno di alcune sezioni, come gli aggiornamenti di Stato e i canali.

Questa strategia, che non va assolutamente ad intaccare le chat private dove la pubblicità non sarà presente, è nata probabilmente per supportare aziende e Creator e creare un contatto diretto fra questi ultimi e gli utenti di WhatsApp.

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Questa decisione, però, ha fatto storcere il naso a molti utenti, che mal tollerano e sono poco inclini agli annunci pubblicitari. Ecco perché meta sarebbe studiando una soluzione per accontentare anche chi non sopporta la pubblicità su whatsApp.

WhatsApp fornisce un’alternativa a pagamento alla pubblicità

Per andare incontro a tutti gli utenti che non hanno preso bene l’introduzione degli annunci pubblicitari sugli aggiornamenti di Stato e sui canali di WhatsApp, Meta ha deciso di trovare una soluzione che possa andare bene a tutti.

La pubblicità su WhatsApp rimane, tuttavia gli utenti potranno decidere di sottoscrivere un abbonamento che dovrebbe diritto a non ricevere più annunci pubblicitari sulla propria piattaforma. In questo modo, l’utente che deciderà di abbonarsi, rimuoverà completamente la pubblicità e avrà un’esperienza più pulita.

Al momento non è stato comunicato nessun prezzo per quanto riguarda l’eventuale abbonamento. Inoltre, non c’è nessuna informazione che ci può far capire se il piano sarà mensile oppure annuale. L’introduzione di un eventuale abbonamento per eliminare gli annunci pubblici pubblicitari su WhatsApp è comunque ancora in fase di test e non si hanno abbastanza informazioni a riguardo.

Nei prossimi mesi sicuramente si avranno a disposizione ulteriori dettagli e si potrà inoltre testare anche il feedback degli utenti. Chi non vuole pagare, potrà comunque continuare a usare WhatsApp gratuitamente, ma con la visione degli annunci pubblicitari.