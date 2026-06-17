PS4, nuovo aggiornamento 13.52: ecco quali sono le novità

L’aggiornamento PS4 torna a muoversi, anche se non aspettatevi chissà quale stravolgimento. Sony ha rilasciato un nuovo firmware per la sua console di vecchia generazione, quella che ormai ha ceduto lo scettro a PS5 da un bel pezzo ma che continua a ricevere piccole attenzioni tecniche. E la parola da tenere a mente qui è proprio “piccole”, perché questo update 13.52 fa esattamente quello che chiunque immagina, niente di più e niente di meno.

Cosa cambia davvero con l’update 13.52

Andiamo subito al punto. L’aggiornamento dovrebbe pesare meno di 1 GB, stando alle segnalazioni disponibili, quindi parliamo di un download rapido che non richiede particolari sacrifici di spazio. Le note ufficiali della patch sono asciutte all’osso. Tutto quello che viene comunicato è che sono state inserite alcune correzioni di sicurezza per il software di sistema. Punto.

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Niente nuove funzioni, nessun ritocco a quelle già presenti, nemmeno la classica formula del “miglioramento della stabilità e delle prestazioni” che siamo abituati a leggere in casi simili. La sostanza è una sola e abbastanza chiara, ovvero la correzione di oggi serve a contrastare la pirateria della console. Stop. Chi si aspettava qualcosa di più ricco resterà a bocca asciutta, ma del resto un firmware di questo tipo difficilmente porta sorprese.

PS4 verso la fine del suo ciclo

C’è poco da girarci intorno, PS4 è arrivata alla fase finale della sua lunga carriera. Per questo motivo non sono attesi grandi aggiornamenti nel prossimo futuro. Sony tende a tenere in vita le sue piattaforme più anziane con interventi mirati, soprattutto sul fronte della sicurezza, ma le novità vere e proprie ormai appartengono a PS5 e a tutto ciò che ruota attorno alla generazione attuale.

Nel frattempo, sul PlayStation Store sono partite le Offerte di Metà Anno, con migliaia di sconti che coinvolgono titoli sia per PS4 sia per PS5. Un’occasione interessante per chi non ha ancora abbandonato del tutto la vecchia console e vuole arricchire la propria libreria senza spendere una fortuna.

Sul versante più curioso, va segnalato che il miglior emulatore PS4 in circolazione ha appena ricevuto un aggiornamento corposo. Le novità più rilevanti riguardano l’introduzione del multiplayer locale e una serie di ottimizzazioni pensate specificamente per i titoli pensati per PS4 Pro. Un segnale di come l’interesse attorno alla piattaforma resti vivo anche al di fuori dei canali ufficiali, in un ecosistema che continua a evolversi parallelamente al supporto diretto offerto da Sony.