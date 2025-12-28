Promo Very: 440GB e 5G senza sorprese

Nel mondo mobile in cui le promozioni spesso cambiano dopo pochi mesi, Very sceglie una strada diversa e più diretta. L’operatore torna al centro dell’attenzione con un piano che punta tutto sulla chiarezza e sulla quantità, proponendo 440GB di traffico dati in 5G, minuti e SMS illimitati, a un prezzo che resta fisso a 9,99€ al mese senza scadenze nascoste. Una proposta che nasce per costruire un rapporto stabile con l’utente, basato sull’assenza di costi inattesi e sulla semplicità di gestione.

La SIM può essere fisica o digitale, con spedizione gratuita e possibilità di eSIM per chi preferisce eliminare qualsiasi attesa. Anche il contributo di attivazione, normalmente fissato a 9,99 euro, viene ridotto a una cifra simbolica per un periodo limitato, rendendo l’ingresso ancora più accessibile. L’offerta è rivolta a un pubblico ampio, compresi i clienti provenienti da altri operatori noti, e mantiene una struttura che non distingue tra nuovi e vecchi utenti una volta entrati nel mondo Very.

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Very Mobile tra copertura, limiti chiari e controllo dei consumi

L’elemento che più caratterizza l’approccio di Very resta la gestione dei consumi. Quando i Giga finiscono, la navigazione si ferma, evitando addebiti automatici o costi fuori controllo. Riattivare l’offerta è una scelta consapevole che passa dall’app, con lo stesso prezzo di sempre. Si potrà attivare la ricarica automatica per chi invece desidera eliminare ogni pensiero legato alle scadenze mensili.

Sul fronte rete, l’operatore rivendica una copertura che sfiora la totalità della popolazione in 4G e una presenza 5G sempre più estesa. Il servizio include di base il 5G con velocità fino a 30Mbps, mentre le offerte dedicate consentono di sfruttare il 5G full speed, arrivando a picchi dichiarati di 2Gbps in condizioni ideali. Anche chi utilizza dispositivi non compatibili con il 5G continua a navigare senza penalizzazioni, sfruttando il 4G alla massima velocità disponibile.

Non manca l’attenzione all’uso quotidiano. L’hotspot è sempre incluso, i servizi a pagamento indesiderati risultano bloccati di default e le chiamate internazionali possono essere abilitate solo su richiesta.